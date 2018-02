Escolas de Teatro reunem-se em encontro nacional

Ana Vitória Ontem às 22:18 Facebook

O Encontro Nacional de Escolas de Teatro realiza-se esta terça-feira, dia 20, no Teatro Nacional D. Maria II, em Lisboa. Representantes de vários cursos de teatro nacionais vão debater o ensino artístico em Portugal.

O Teatro Nacional D. Maria II (TNDMII), em Lisboa, vai ser esta terça-feira palco do segundo Encontro Nacional de Escolas de Teatro, que reúne representantes dos diferentes cursos de teatro nacionais, de todos os níveis de ensino. O intuito é promover um debate alargado sobre o ensino de teatro em Portugal, "num esforço conjunto para unir as diferentes escolas numa reflexão sobre as especificidades do ensino artístico".

O primeiro Encontro Nacional de Escolas de Teatro aconteceu há dois anos. Será que, de então para cá alguma coisa mudou? "As mudanças não foram significativas. Temos estado a sobreviver. Os nossos alunos veem um futuro pouco risonho. Não há saídas profissionais e o investimento na nossa área é, como se sabe, insuficiente", afirma Pedro Soares, que participa no evento e é docente da Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE), do Porto.

"O teatro está mal"

"O teatro está mal. Depende destes rapazes e raparigas encontrar um mundo de pessoas livres", acrescenta por seu turno o ator, encenador, cineasta e diretor dos Artistas Unidos, Jorge Silva Melo, que também marcará presença no TNDMII.

"Este governo tem vindo a apresentar algumas propostas e alguns projetos de lei, no sentido de melhorar o panorama do ensino artístico, mas tudo isto não tem ainda um lado visível. Para quem está há algum tempo a esbracejar para não se afundar, a situação do ensino artístico, e no caso específico do teatro, está a ficar complicada", alerta Pedro Soares. Não obstante as dificuldades, o docente da ESMAE lembra que a "resiliência é algo natural em quem opta por seguir uma carreira no teatro". "Há sempre companhias que, de certa maneira, vão integrando os nossos alunos. Nem que seja trabalho voluntário", acrescenta.

Talvez por isso, Jorge Silva Melo adianta ao JN que, na sua intervenção no encontro, irá sublinhar como todos estes jovens são extraordinários. "Espero que não se percam nas "saídas profissionais", que sirvam de exemplo. Mais do que aprendizes da arte precisamos de artistas com mundo próprio".

Para o diretor dos Artistas Unidos, "o ensino do teatro é sempre ligeiro: não há técnicas complicadas como para o canto lírico ou o ballet. Mas o que se pode fazer com as cinco ou seis ideias básicas que uma escola pratica é imenso".

Prova disso é a opinião de Pedro Soares: "De uma forma admirável, os nossos artistas têm estado a ganhar prémios a nível mundial. Ainda recentemente Tiago Rodrigues (o atual diretor artístico do TNDM) foi premiado em França. Tudo isto é extraordinário. As pessoas escolhem esta profissão porque se sentem bem com ela. É muito difícil pedir-lhes para a abandonar. Mais difícil ainda é aceitar que as coisas atinjam uma pobreza intelectual confrangedora, como o que se está a passar".