"Há qualquer coisa que nos faz ter esperança". Fernando Tordo na Casa da Música

Ana Vitória 27 Abril 2018 às 12:13 Facebook

Twitter

Fernando Tordo celebra esta sexta-feira 50 anos de canções na Casa da Música, no Porto. O músico homenageia o poeta Vasco Graça Moura, num concerto que junta em palco três convidados especiais: o filho Filipe Tordo, pianista clássico, e as cantoras Anabela e Rita Red Shoes.

Fernando Tordo sobe esta-sexta-feira pela primeira vez ao palco da Casa da Música, no Porto. O pretexto é a celebração de 70 anos de vida e 50 de canções. Com ele traz um octeto, formação com que também se estreia, e com quem irá revisitar antigas canções, com novos arranjos e novas sonoridades. Juntam-se-lhe três convidados especiais - o seu filho, Filipe Tordo, pianista clássico, e as cantoras Anabela e Rita Red Shoes. Um concerto que é uma espécie de introito para um disco de duetos que irá lançar brevemente.

"Este concerto vai ser especial. Como estamos no Porto, decidi homenagear um grande poeta aqui nascido, Vasco Graça Moura de quem cantarei um fado", revelou o músico e compositor ao JN. "De resto, há canções que são fatais, que não poderei deixar de cantar". E lembra os exemplos de "Cavalo à solta", "Estrela da tarde", "Tourada", "Adeus, tristeza", "Balada para os nossos filhos" - todas elas fazem parte de um repertório com que foi delineando a sua carreira ao longo de várias décadas.

O autor de um universo de mais de 600 canções (entre as que compôs para si próprio e as que deu a outros para que as cantassem), assume que teve alguma dificuldade na escolha daquelas com que celebraria os 50 anos de percurso ligados à música. "O critério teve mais a ver com as circunstâncias", explicou. Por outro lado, assume, "o acompanhamento musical é muito diferente daquele que é habitual. Estão presentes dois arranjadores que foram fundamentais, o Lino Guerreiro e o Valter Rolo, que serão os responsáveis pelos arranjos do novo disco. São músicos muito jovens, mas são excelentes profissionais. Aliás, são eles que também asseguram essa parte no disco de duetos. Por isso, este espetáculo da Casa da Música mistura muito esse universo, ao incluir canções que farão parte desse novo disco".

Novamente "otimista"

Depois de ter estado quase quatro anos fora de Portugal (em 2013 fez as malas e, com grande estrondo na Comunicação Social, anunciou que, inconformado com o rumo de Portugal, iria viver para o Brasil), Fernando Tordo diz-se mais otimista relativamente à nova situação política. "Gosto muito desta vertente. Não há governos ideais, não há pessoas ideais, não há políticas ideais, não há partidos ideais. Isso não existe. Mas existe qualquer coisa que nos faz ter esperança e ser otimistas. E isso, para mim, é fundamental".