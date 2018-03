Sam Feldt no cartaz da EDP Beach Party

Ana Rita Neto Hoje às 18:17 Facebook

O DJ e produtor Sam Feldt é a mais recente confirmação da EDP Beach Party. O musico holandês atuará a 29 de junho, na Praia do Aterro Norte, em Matosinhos.

O artista, que tem vindo a revelar-se no mundo da música de dança eletrónica, alcançou a 75.ª posição no DJ Mag Top 100 DJs da DJ Mag, no ano passado. Também em 2017, o DJ lançou um álbum duplo, "Sunrise to Sunset", assim como o single "Yes", uma colaboração com Akon, que o público vai poder ouvir durante a Beach Party.

A EDP Beach Party 2018 realiza-se de 29 a 30 de junho, na Praia do Aterro Norte, em Matosinhos e conta já com a confirmação de vários artistas, como Steve Aoki, Timmy Trumpet, Valentino Khan, Kayzo, DubVision, LNY TNZ,Pegboard Nerds e Club Banditz.

Até 30 de abril, os bilhetes diários custam 20 euros. O passe para os dois dias custa 30 euros. A partir de 1 de maio até 28 de junho, o bilhete diário custa 22 euros e o passe 32 euros.