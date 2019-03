Selma Uamusse atua ao vivo na redação do JN

Hoje às 10:46 Facebook

Selma Uamusse atua, esta quarta-feira, a partir das 15.30 horas, ao vivo, na redação do JN. A cantora de raízes moçambicanas promove "Mati" com uma série de concertos em Portugal. O miniconcerto vai ser transmitido em direto no Facebook.

"Mati", que significa água, é o primeiro disco da cantora Selma Uamusse. Foi apresentado em Moçambique e entrou para os tops nacionais depois de ter sido lançado em Portugal em setembro. O álbum esgotou a primeira edição e a segunda começa a saltar à vista.

No seu disco de estreia, Selma Uamusse, a voz do gospel, da música soul, do jazz e até do rock"n"roll, aventura-se pelos sons tradicionais de Moçambique.

"Mati" é um manifesto pela harmonia procurada no mundo que nos rodeia.

As letras, em changana e em chope, e a integração de instrumentos tradicionais como a timbila e a mbira, demonstram o relacionamento da artista com as suas raízes.

A carreira de Selma Uamusse ficou, nos últimos anos, marcada pelas colaborações com os mais variados músicos, nomeadamente Rodrigo Leão, Throes+The Shine, Moullinex, Medeiros/Lucas, Joana Barra Vaz e Octa Push.

A tour de apresentação de "Mati" em Portugal começou em fevereiro e vai agora passar pelo LUX (Lisboa), Casa da Música (Porto) e Casa da Criatividade (S. João da Madeira), a 7, 8 e 9 de março, respetivamente.

A cantora, que participou no disco dos Wraygunn como integrante do coro que participou no álbum Ecclesiastes 1.11, preferiu a música a uma carreira como engenheira.

Estudou música no Hot Club, criou uma banda de soul (Soul Divers) e um ensemble jazz onde cantou Billie Holiday e Nina Simone. Foi ao Festival de Músicas do Mundo, em Sines, e deixou o público todo a dançar, contagiado pela energia das suas canções.