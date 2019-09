"The Guardian" distingue Casa da Música na melhor arquitetura do séc. XXI

Hoje às 12:03 Facebook

Twitter

Partilhar

O jornal britânico "The Guardia" considerou a Casa da Música, no Porto, como um dos melhores edifícios arquitetónicos do século XXI.

A lista compilada pelo jornal apresenta os 25 melhores edifícios do século espalhados pelos vários cantos do mundo. O primeiro lugar é ocupado pelo "Tate Modern", o Museu Nacional de Arte Moderna em Londres. No sétimo lugar está, então, a Casa da Música. Como se lê no artigo, é "um dos edifícios culturais mais emblemáticos do século" e, acrescenta, "parece íntimo e grandioso".

O parque suspenso "High Line" (em Nova Yorque), a A Biblioteca Peckham (em Londres), o Museu de Arte de Teshima (no Japão) ou o aeroporto de Madrid-Barajas são, entre muitos outros, exemplos de edifícios que completam a lista destacada pelo jornal diário britânico.

A Casa da Música, inaugurada em abril de 2015, foi o primeiro edifício construído em Portugal exclusivamente dedicado à Música. O projeto foi definido em 1999, em resultado de um concurso internacional de arquitetura. em que foi escolhida a solução apresentada por Rem Koolhaas.

Não é a primeira vez que a Casa da Música é distinguida. Em 2014, a companhia Emporis divulgou um top 15 das salas de concertos "mais espetaculares do Mundo" . O edifício português ficou em segundo lugar, ao lado de salas como o Auditório de Tenerife Adán Martín, Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, ou a Walt Disney Concert Hall, em Los Angeles.