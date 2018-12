Xutos & Pontapés editam novo álbum em janeiro

Hoje às 13:56 Facebook

Os Xutos & Pontapés editam em janeiro, mês em que completam 40 anos de carreira, o novo álbum, "Duro", que inclui temas gravados pelo guitarrista Zé Pedro, que morreu no ano passado.

De acordo com informação disponibilizada no Facebook da banda, "Duro", que deverá ser editado a 18 de janeiro, é apresentado ao vivo a 25 de janeiro no Lisboa ao Vivo, em Lisboa, e a 01 de fevereiro no Hard Club, no Porto.

Em janeiro, os Xutos & Pontapés anunciaram que iriam manter-se no ativo, algumas semanas depois da morte do guitarrista Zé Pedro (a 30 de novembro de 2017).

Na altura em que anunciaram a continuidade do grupo, os Xutos & Pontapés referiram que o guitarrista Zé Pedro ainda gravou vários temas durante 2017 e que entrarão no novo álbum.

Prestes a celebrar 40 anos de carreira, os Xutos & Pontapés deram o primeiro concerto a 13 de janeiro de 1979, nos Alunos de Apolo, em Lisboa. O mais recente álbum, "Puro", data de 2014.

O novo disco é "um legado de perseverança e persistência, de luto e de alegria, ansiedade e calma". "Com 40 anos de existência, os Xutos & Pontapés são das poucas bandas portuguesas verdadeiramente transgeracionais, somando aos mais militantes adeptos dos seus primeiros tempos, novas gerações às suas fileiras de fãs. 'Duro', é por isso mesmo um legado"", lê-se na página da banda no Facebook.

Zé Pedro morreu a 30 de novembro aos 61 anos. O último concerto no qual participou foi a 04 de novembro, no Coliseu de Lisboa, que fechou a digressão de 2017.

Em junho deste ano, a banda homenageou o guitarrista com um concerto emotivo no Rock in Rio Lisboa, que contou com as três maiores figuras do Estado português (Presidente da República, Presidente da Assembleia da República e primeiro-ministro), e familiares e amigos de Zé Pedro em palco.

Em julho, o festival Super Bock Super Rock incluiu no programa o espetáculo "Who the f*ck is Zé Pedro?", que juntou em palco músicos como Carlão, Manuela Azevedo, Manel Cruz e Rui Reininho a interpretarem temas das bandas por onde Zé Pedro passou, acompanhados por uma banda formada por familiares dos Xutos & Pontapés.

Dos Xutos & Pontapés fazem parte Tim (vocalista e baixista), Kalú (baterista), João Cabeleira (guitarrista) e Gui (saxofone).