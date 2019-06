Yara Gutkin apresenta "MAMA" ao vivo na redação do JN

Hoje às 10:14 Facebook

Yara Gutkin apresenta "MAMA" esta sexta-feira, ao vivo, na redação do JN, a partir das 15.30 horas. O miniconcerto vai ser transmitido em direto no Facebook.

"MAMA" nasce das raízes e vivências passadas de Yara Gutkin em Portugal, Espanha, Argentina, Cuba e Brasil, que se sentem de uma forma muito íntima e familiar.

Uma viagem com cheiros e alusões à mãe natureza que vai desde as águas do Amazonas, de onde provém o nome Yara- mãe d'água das culturas indígenas -, às praias de recifes de corais, revelando a poesia e afetividade presentes na canção de embalar.

Percorrem-se canções que vão desde a mais tradicional até à mais atual, tratadas de uma forma única e variada, e escritas num tom intervencionista, que reclama o papel da mulher na contemporaneidade. "MAMA" compõe assim um retrato do que é ser mulher e mãe antigamente e agora.



"Muitas destas canções pertencem-me desde que tenho memória. Quando as canto, oiço a voz da minha mãe, da minha avó, do meu pai. Nas canções, imagino mães que na hora de ir trabalhar se têm de despedir dos filhos com grande angústia, mães que se sujeitam aos sacrifícios mais árduos para os seus rebentos florescerem, outras que se lamentam da sua vida maternal solitária e desabafam as dificuldades desta era contemporânea. Porém, outras podem desfrutar do momento presente de acarinhar os filhos com profunda ternura. Estas canções despertam-me para a necessidade de cuidarmos das mães de todas as naturezas", revela a pianista e compositora.



Dia 14 de julho, Yara Gutkin retorna ao Centro Cultural Olga Cadaval juntamente com o seu Coro Infantil de Santo Amaro de Oeiras depois de estrear o musical "Missão Terra", desta vez para lançar o seu primeiro álbum ao qual se juntam novos músicos na banda, convidados especiais e outras surpresas musicais.