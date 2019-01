10 eventos para ver em Serralves em 2019

Helena Teixeira da Silva Hoje às 20:12 Facebook

A Fundação de Serralves apresentou esta sexta-feira a programação com que vai celebrar o seu 30º aniversário, o 20º do Museu. Em abril, inaugura-se uma nova era com a abertura da Casa Manoel de Oliveira.

À primeira vista, a festa dos 30 anos de Serralves, no Porto, parece uma programação concebida a partir da revisão da matéria dada. Quase não há uma inauguração que nunca tenha sido vista, neste ou noutro lugar, ou um artista capaz de nos fazer abrir a boca de de espanto.

No ano em que a Fundação de Serralves completa 30 anos e o Museu de Arte Conteporânea duas dezenas, o calendário programático é pautado por uma maratona de regressos a casa. Contudo, e fazendo justiça ao caráter transdisciplinar da instituição, há momentos que não deve perder.

1.

Tacita Dean: o cinema em exposição da artista que coleciona trevos de quatro folhas

A exposição de Tacita Dean (Grã-Bretanha, 1965) inaugura já na próxima terça-feira, dia 29. É o primeiro regresso a casa de uma artista que já teve uma exposição individual em Serralves em 2002, comissariada por João Fernandes, e que está profundamente ligada à instituição.

Desta vez, a artista e cineasta que coleciona trevos de quatro folhas, terá em exposição dois filmes que integram a Coleção de Serralves: "Boots", de 2002, é composto por três películas de 16 mm filmadas na própria Casa de Serralves, usando sempre a mesma luz, a do crepúsculo, mas em línguas diferentes: francês, inglês e alemão. É uma proposta de relação entre o tempo, a língua e a arquitetura de uma artista que trabalha incansavelmente sobre a memória e a passagem do tempo.

"Craneway Event", de 2004, é uma espécie de bilhete de identidade de Merce Cunningham (1919-2009). Dean filmou o bailarino e coreógrafo norte-americano e os seus ensaios durante três dias num edifício industrial que em tempos acolhera uma antiga linha de montagem da Ford, em Richmond, na Califórnia. O resultado (com uma hora e 48 minutos) é um importante testemunho sobre o seu método de trabalho.

Além dos filmes, serão expostos também alguns dos seus conhecidos desenhos a giz sobre lousas.

Tacita Dean é considerada uma das artistas mais importantes da atualidade, tendo tido, no ano passado, uma tripla exposição no Reino Unido: na National Gallery, na Royal Academy e na National Portrait Gallery.



2

Joana Vasconcelos: o espelho da artista refletido em três Pritzkers

Não restam dúvidas de que 2019 será um ano-chave para Joana Vasconcelos. A artista plástica, que o site Político elegeu como uma das 28 pessoas que terá mais influência na Europa em 2019, regressa a casa em dose dupla: se o Porto é o berço de grande parte da sua família, Serralves é o museu onde pela primeira vez teve uma peça exposta.

Apesar da polémica que norteou a curadoria da exposição "I'm Your Mirror", a resposta é simples: organizada pelo Museu Guggenheim Bilbao, onde esteve patente até novembro passado, a mostra passa agora pelo Porto e segue depois para o Kunsthal Rotterdam, na Holanda, cumprindo apenas uma digressão normal traçada à cabeça pelo museu basco.

A exposição "I'm Your Mirror" - que pede emprestado o nome à canção que Lou Reed escreveu e que os Velvet Underground popularizaram - é a mesma: cerca de 30 peças que ilustram o percurso da artista nos últimos 20 anos. Mas a relação com o espaço arquitetónico e com nada menos do que três prémios Pritzkers faz da mesma exposição uma exposição outra. Bastará pensar que em Bilbao a mostra jogou com o movimento desenhado por Frank Gehry, como no Porto casará com a pureza das linhas de Siza Vieira, como em Roterdão tentará jogar com a ausência de limites de Rem Koolhaas.

O desenho da exposição muda e algumas peças também. No Porto não será ignorado o laço afetivo da artista ao museu, nomeadamente ao seu jardim, e à cidade.

3

Juliana Huxtable: ativismo na pista de Serralves

Juliana Huxtable (1987) é uma artista americana transexual, que ainda há pouco tempo serviu de modelo para um trabalho de Frank Benson, no New Museum, em Nova Iorque. DJ, escritora, artista multimédia, ativista LGBT, reconhecida como uma das principais vozes na cena contemporânea americana, já passou por lugares como o MoMa e o Guggenheim.

À pista de Serralves, a artista cuja obra explora as questões ligadas à raça, ao género e à identidade trará, já em fevereiro, uma performance que incorpora texto, vídeo e som, para criar o seu habitual ambiente multisensorial no qual reflete sobre o corpo e materialidade.

4

Tree Top Walk: um passadiço para olhar o parque de cima

O Parque de Serralves será dotado este ano de uma plataforma de visão superior, ao nível da copa das árvores, que permitirá um novo olhar sobre o recinto e uma relação mais próxima com a natureza.

À semelhança do que acontece em vários parques e jardins do mundo, Serralves passará a beneficiar de um tree walk, qualquer coisa como um passadiço a alguma elevação do solo, que deverá fomentar a sensibilização ambiental e o respeito pelo património natural, além de proporcionar uma experiência sensorial inovadora.

É uma espécie de chamador de pássaros de Anisk Kappor, mas em escala maior.



5

Olafur Eliasson: "a grande exposição do Parque"

Foi anunciada pela administração de Serralves como "a grande exposição do Parque". O dinamarquês-islandês Olafur Eliasson (1957), considerado um dos artistas contemporâneos mais importantes na área da exposição especificamente criada para o local, foi desafiado a conceber uma instalação exclusiva para Serralves.

Reconhecido pelas esculturas em grande escala, que jogam com a luz, a água, a humidade e a temperatura do ar, para, no fim de tudo, espicaçar os nossos sentidos e a nossa responsabilidades social, o artista que representou a Dinamarca na 50ª Bienal de Veneza em 2003 tem o seu laboratório de ideias sediado em Berlim. Foi lá que concebeu míticas intervenções em espaços públicas míticas como "The New York City Waterfalls (2008), quatro gigantes quedas de água criadas a partir de andaimes ao longo do rio East.



6

Paula Rego e Susan Hiller: duas revisitações

Susan Hiller (1949) é americana e teve direito a exposição monográfica em Serralves em 2005. "Revocar. Obras escolhidas" era uma viagem pelo seu trabalho, sobretudo vídeo, desde 1969 até 2004 - o ano em que a portuguesa Paula Rego (1953) protagonizou, com a sua retrospetiva, a exposição mais vista até àquela data do Museu de Arte Contemporânea, ultrapassando os 130 mil visitantes.

As duas artistas, com linguagens completamente antagónicas, mas ambas parte integrante da Coleção de Serralves, estão também contempladas na programação de aniversário.

Hiller volta com "Os pensamentos são livres", uma instalação interativa em forma de jukebox. O público é convidado a ouvir cem canções políticas colecionadas pela artista, estando sentado em bancos desenhados por ela. As letras das canções estão projetadas nas paredes e num cancioneiro que é disponibilizado aos visitantes.

O trabalho de Paula Rego desde 1960 voltará a ser revisitado a partir das peças que estão na posse de Serralves.

7

Carta Branca a Álvaro Siza: um ciclo de cinema desenhado pelo autor da casa

É a oportunidade de assistir a um ciclo de cinema desenhado por Siza Vieira. No ano em que o Museu por ele desenhado completa vinte anos, e no ano em que é finalmente inaugurada a Casa Manoel de Oliveira, que também leva a sua assinatura - com um programa e uma filosofia que vale a pena acompanhar muito de perto -, a instituição deu carta branca ao arquiteto para programar um ciclo de filmes dedicado às representações da casa no cinema.

O ciclo é integrado no programa paralelo à exposição "A Casa no Cinema de Manoel de Oliveira"

8

Regina Pessoa: retrospetiva no cinema de animação

Quem acompanha o cinema de animação, dificilmente nunca se terá comovido com um trabalho de Regina Pessoa, a cineasta que agora faz parte da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood e, portanto, uma das poucas pessoas a quem cabe decidir os filmes dignos de Óscar.

Licenciada em Pintura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade Do Porto, em 1998, realiza logo no ano seguinte o seu primeiro filme, "A noite". E, desde então, a sua obra não parou de crescer.

Em junho, há duas retrospetivas: de Regina Pessoa, mas também da cineasta independente alemã Réka Bucsi



9

Pedro Cabrita Reis: de 1980 até hoje

O Museu de Serralves acabara de ser inaugurado quando Pedro Cabrita Reis (1956) integrou a "Circa 68", uma exposição-manifesto que se estendia à Casa, e que reunia artistas portugueses e estrangeiros cuja obra permitia ilustrar social e culturalmente esse ano de 1968.

Cabrita Reis volta a Serralves exatamente vinte anos depois dessa primeira vez, mas desta vez com trabalhos que percorrem um caminho desde a década de 1980 até hoje.



10

Joan Jonas: revisitação de uma performer pioneira

Ninguém disse que dançar é a palavra de ordem em Serralves. Mas as artes performativas destacam-se no calendário. É o caso também da pioneira Joan Jonas (1936), que chega ao Porto através de uma parceria com a Tate Modern, de Londres.

Tal como aconteceu no Reino Unido, a exposição, apresentada como a mais completa da artista alguma vez organizada na Europa, vai mostrar os seus primeiros trabalhos (performance, vídeo, arte conceptual, teatro), da década de 60, ao lado de de instalações mais recentes que se debruçam sobre temas da atualidade, como mudança climática.

Estão prometidas revisitações a instalações históricas da artista como "Lines in the Sand" (2004), inspirada na Guerra de Tróia mas na qual reinventa o papel de Helena, "The Juniper Tree" (instalação de 1976 refeita em 1994), em que se inscreve um conglomerado de 24 trabalhos que misturam seda, tinta acrílica, madeira,espelho e outros materiais e "Reanimation" (2010, 2012, 2013), que mostra, entre outras coisas, quatro vídeos coloridos dentro de uma casa pré-fabricada.