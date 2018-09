15.º Serralves em Festa com 50 horas de espetáculos gratuitos

01 Junho 2018 às 08:58 Facebook

A 15.ª edição do Serralves em Festa arranca esta sexta-feira no Porto e oferece 50 horas consecutivas de espetáculos e atividades até domingo, dia 03 de junho sob o lema "Transpor fronteiras".

A Fundação Serralves abre as portas ao público pelas 20 horas desta sexta-feira e até às 22 horas do próximo domingo todos os eventos de cultura contemporânea programados para aquele espaço vão ser gratuitos.

A programação do Serralves em Festa, evento que no ano passado recebeu mais de 220 mil pessoas, propõe iniciativas que abordam áreas disciplinares que vão desde a música, à dança, passando pela 'performance', circo contemporâneo, teatro e fotografia.

Os visitantes vão poder ver as exposições patentes atualmente em Serralves, como por exemplo a Coleção Sonnabend: meio século de arte europeia e americana, part II, assim como podem participar em várias visitas e oficinas, sendo muitas delas orientadas para crianças e para as suas famílias, indica a organização do Serralves em Festa.

Esta sexta-feira, pelas 22 horas, no espaço Ténis, atuam os Fire, mas para quem prefere um espetáculo no interior, pode dirigir-se ao Auditório, pelas 22 horas, para um espetáculo de dança contemporânea denominado "Sur le Fil".

No sábado, dia 02 de junho, às 11 horas e as 18.30 horas, vai acontecer o espetáculo de circo contemporâneo "De Paso", no espaço da Clareira das Bétulas.

Também no sábado, pelas 10.30 horas e 15.30 horas, no espaço Bosque das Faias, está previsto acontecer a instalação participativa batizada de Els Recicloperats. O evento repete no domingo, em horários e local igual.

Do programa do Serralves em Festa destacam-se as várias atuações sob alçada do projeto "A Carnatic Paradigm/The Algebra of Listening", do artista musical britânico Mark Fell, nas quais se vai poder assistir a concertos da violinista indiana Nandini Muthuswamy, do compositor e violoncelista italiano Sandro Mussida, assim como o grupo de percussão Drumming, formado no Porto.

A música portuguesa também é um atrativo nesta 15.ª edição, com o concerto de Orelha Negra na madrugada do último dia, assim como o concerto da Escola de Rock de Paredes de Coura, para além do projeto Mão Verde, que junta a música de Pedro Geraldes às letras e voz de Capicua, direcionado às crianças e focando-se no meio-ambiente.

O regresso do grupo musical 23 Skidoo e o espetáculo da companhia francesa de circo contemporâneo Inextremiste.Exit, que passa por "quatro loucos que tentam fugir de um hospital psiquiátrico, num balão [de ar quente]", no Prado de Serralves, é outro dos destaques do Serralves em Festa.