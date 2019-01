200 filmes para descobrir no Fantas

Hoje às 17:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O ambiente, o domínio das novas tecnologias, a desumanização das sociedades e a luta contra o radicalismo são, segundo Beatriz Pacheco Pereira, da organização do Fantas, as tendências dominantes do 39º Fantasporto, que abre dia 19, no teatro Rivoli sob o tema "Os desafios da modernidade".

O Fantasporto irá passar 200 filmes em 82 sessões, sendo 36 deles estreias mundiais. Só para o concurso, a organização recebeu 600 filmes de 60 países. Nos filmes selecionados estão representadas 39 nacionalidades.

Na secção de clássicos o certame vai passar filmes que, segundo Mário Dorminsky, mudaram a forma de fazer cinema nos Estados Unidos, influenciado pelo "cinema nouveau" francês. "Antes destes filmes só existiam grandes produções como "Cleópatra" e" Ben Hur", depois perceberam que era possível fazer cinema com orçamento mais baixo de câmara na mão", como "Easy rider", de Dennis Hoper , película que celebra 50 anos em 2019.

Para celebrar duas efemérides, os 90 anos do nascimento de Stanley Kubrik e os 20.º aniversário da sua morte, vão ser exibidos "The Shinning" e "Laranja Mecânica". Para rematar a o ciclo clássicos será exibido também "Alien", de Ridley Scott, 40 anos depois da sua estreia.

Tendo como missão estrutural descobrir novos valores, este ano, na secção dedicada ao cinema português, foi registada a maior participação de sempre, com dez das escolas portuguesas a levarem 47 filmes à mostra, escolhidos pelas instituições de ensinos. Foram também selecionados para o concurso dez filmes portugueses.