25 anos sem Rudolf Nureyev

Este sábado cumprem-se 25 anos da morte do inigualável bailarino Rudolf Nureyev. O mês passado e debaixo de muita polémica o Bolshoi estreou uma produção com o seu nome. A primeira versão do bailado que estava previsto estrear em junho foi proibida pelo Kremlin, por contribuir para a "propaganda gay".

Rudolf Nureyev, o mais aplaudido dos bailarinos do século XX, depois de Nijinsky (que teve uma curta e apoteótica carreira - enlouqueceu aos 28 anos) morreu há vinte cinco anos. Foi o primeiro bailarino-estrela na arte de Terpiscore, que parecia há muito dominada pelas mulheres. Amado por uns,odiado por outros, dado o seu caráter apaixonado, impetuoso e inconstante que o levou para a ribalta com os escândalos que protagonizava, dançou nas melhores companhias do Mundo.

O público delirava com as suas atuações. Em Paris, após a estreia de "Giselle", que dançava com Margot Fonteyn, o público obrigou-o a regressar 80 vezes ao palco para agradecer, número nunca antes ou depois ultrapassado por qualquer intérprete.



Rudolf nasceu na antiga União Soviética, dentro de um comboio, quando a sua mãe ia ter com o seu pai que se tinha alistado no Exército Vermelho. Filho mais novo de quatro e o único rapaz, tinha apenas três anos quando a Alemanha invadiu a União Soviética. O primeiro bailado que viu foi em Ufa, cidade onde a família estava instalada, em que a grande estrela era Zaituna Nazretdinova, e decidiu que seria bailarino.

Começou a sua formação no folclore russo, que todas as crianças de dez anos tinham de frequentar. Com a dedicação e o potencial que a criança demonstrava, aconselharam-no a ter aulas de ballet clássico, nas quais, após ano e meio, foi encaminhado para Leningrado (agora S. Petersburgo), onde havia "a melhor escola do Mundo".O pai, queria que abandonasse definitivamente as aulas de ballet - era "muito melhor ser médico ou engenheiro do que bailarino".A família era paupérrima, são inúmeros os relatos em que conta como era gozado na escola por não usar botas num país em que o inverno era tão rigoroso que lhe fazia congelar o ranho no nariz. As suas refeições principais eram constituídas por batatas cozidas.

De contínuo a bailarino

Com a desculpa de arranjar trabalho, aos 15 anos, Rudolf começou por varrer o teatro da casa da ópera local. Como era conhecido, permitiam-lhe ter aulas de ballet com a companhia. A oportunidade chegou quando a companhia ia a Moscovo fazer uma digressão e um dos bailarinos lesionou-se. Nureyev teve então a hipótese de dançar um solo de folclore para o substituir.

Chegado a Moscovo, fez uma audição para a escola do Bolshoi e foi aceite. Mas os custos de viver sozinho eram demasiado elevados. Então, com o pouco dinheiro que lhe restava, viajou até Leninegrado, onde estava "a melhor escola do Mundo", que tinha uma residencial, o que lhe resolvia parte dos problemas económicos.

Obstinado, ensaiava entre as aulas os passos que lhe pareciam mais difíceis. No sexto ano da escola obrigou a que o passassem para o oitavo ano, "porque estaria em breve a ser chamado para o serviço militar". O pedido foi aceite. A graduação foi de tal forma brilhante que entrou logo como solista para o Kirov, onde passou três anos e interpretou 15 papéis.

O escândalo da ribalta

Seguro do seu protagonismo fazia tudo para desobedecer às regras da companhia. Aquando da sua primeira digressão no estrangeiro, as saídas à noite em Paris foram de tal forma escandalosas que a companhia deu-lhe um bilhete de regresso a Moscovo.

Pediu asilo político em França, sendo condenado no seu país como "desertor", o que lhe valeu as primeiras páginas dos jornais franceses. A partir daí, a sua vida foi um contínuo de documentos provisórios, até que,em 1982, pediu a nacionalidade austríaca.

Depois do Kirov, dançou na companhia do Marquês de Cuevas, de onde saiu rapidamente para seguir rumo a Copenhaga, onde conheceu Erik Bruhn, seu companheiro durante vários anos até à morte. Foi convidado a ir para Londres onde, juntamente com Fonteyn, passou 20 anos, dançando simultaneamente produções para outras companhias feitas especialmente para ele. Em 1983, foi convidado a dirigir o Ballet da Ópera de Paris. Passado um ano descobriu que tinha sida.A sua última aparição em público aconteceu em 1992, quando recebeu o prémio pela coreografia de "La Bayadére". Morreu um ano depois, a 6 de janeiro de 1993.

O melhor pas-de-deux de sempre

Margot Fonteyn era o exemplar perfeito do ballet clássico inglês. Nureyev (a quem chamava Rudi) catapultou-a para o estrelato quando os dois, num encontro desequilibrado, se juntaram, tendo ela 42 anos e ele 23.A princípio, Margot olhou com desdém a possibilidade de dançar com "um simples cordeiro", mas Dame Ninnette de Valois viu em Rudi a possibilidade de Fonteyn renascer e a escolha não poderia ser mais acertada. Juntos dançaram todo o reportório clássico criando uma química tal que lhes valeu o título de "melhor pas-de-deux de sempre".O Royal Ballet, durante 20 anos, contou com a "dupla maravilha", em bailados como "Lago dos cisnes", "Don Quixote","Sylphides" "Romeu e Julieta" e "Bela adormecida". A ânsia do público de vê-los juntos era tão grande que o cachê pago quase triplicava em relação ao que lhes pagavam por dançar sozinhos.

Foram vários os rumores de romance entre os dois, mas nunca se confirmaram. Margot sempre disse que o seu único amor era Tito, o diplomata, e o de Nureyev, o bailarino Erik Bruhn. Fonteyn e Nureyev morreram de doenças incuráveis, cancro e sida, com muito pouco tempo de diferença, exacerbando o misticismo que envolve os dois.