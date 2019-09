27 espetáculos em seis meses num "teatro de elite para todos"

Catarina Ferreira Hoje às 15:14 Facebook

Dezoito meses depois de Pedro Sobrado ter assumido a presidência do Teatro Nacional de S. João (TNSJ) e nove meses após Nuno Cardoso ter tomado posse como diretor artístico da instituição, chegou finalmente o momento de ambos anunciarem a programação que resulta do seu trabalho conjunto.

E os números para os próximos seis meses do TNSJ são fulgurantes. Estão previstos 27 espetáculos - quatro produções próprias, três em estreia absoluta, uma delas em Cabo Verde (ver caixa), 12 estreias e 11 coproduções. É um programa de "um teatro de elite para todos", sublinhou Sobrado, durante a apresentação de ontem, em que a ministra da Cultura, Graça Fonseca, reforçou também a importância do TNSJ: "Neste teatro, cabemos todos. É essencial ao país". O espírito de celebração manteve-se na intervenção de Nuno Cardoso, que lembrou o contributo do anterior diretor artístico, Nuno Carinhas, e assinalou a "afetividade e labor" do TNSJ, "um teatro com valores que nos unem à cidade, à região, ao país e ao Mundo".

A temporada abre com a primeira grande aposta de Nuno Cardoso, que encena, a partir de 18 de setembro, a "Morte de Danton", de Georg Büchner, espetáculo protagonizado por Albano Jerónimo.