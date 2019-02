30 mil livros da biblioteca do Ateneu do Porto em risco

Sérgio Almeida Hoje às 13:42 Facebook

Nas suas estantes habitam exemplares tão raros e preciosos como uma Bíblia hebraica do século XVIII, edições de "Hamlet" e "O mercador de Veneza" traduzidas por D. Luís ou uma versão ilustrada de "D. Quixote de la Mancha", datada de 1886.

"Espaço incontornável do Porto e do país", na ótica do historiador Joel Cleto, a biblioteca do Ateneu Comercial do Porto - construída a partir de doações dos seus sócios - apresenta sinais de deterioração preocupantes que se têm agravado de ano para ano.

"Pelas nossas contas, metade dos 60 mil livros que temos estão em risco", reconhece Rogério Gomes, antigo jornalista que assumiu há poucos meses a presidência da direção do Ateneu.