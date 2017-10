30 Seconds to Mars voltam a Portugal

Bárbara Lopes Hoje às 16:27 Facebook

Twitter

Partilhar

Após terem estado no Meo Arena há quatro anos, os 30 Seconds to Mars regressam a Portugal já no próximo ano.

A banda norte-americana inicia a tour, em março, na Alemanha, e toca em Lisboa a 10 de abril. No entanto, ainda não é conhecida a sala de espetáculos onde se irá realizar o concerto.

Reino Unido, Holanda e Espanha são também alguns dos países que constam na digressão para 2018.

O comunicado sobre a tour europeia foi feita pelo vocalista, Jared Leto, no instagram.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Em agosto, os 30 Seconds to Mars lançaram o single Walk on Water, tema que deve fazer parte do álbum lançado em breve.