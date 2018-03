50 artistas abrem a "fábrica do desenho" em Gaia

Poliana Simões Hoje às 15:31 Facebook

Uma "fábrica do desenho" em que os operários são 50 artistas das mais variadas áreas artísticas. Esse é o contexto da Maratona do desenho, iniciada sexta-feira, na Quinta da Boeira, em Vila Nova de Gaia.

A iniciativa é pioneira em todo o país: Durante 48 horas, os artistas irão desenhar ininterruptamente, divididos em turnos de quatro horas. Os desenhos produzidos farão parte de uma exposição e, posteriormente, de um leilão ainda com datas a definir.

Entre os artistas convidados está o escultor Zulmiro de Carvalho, que será homenageado na próxima Bienal Internacional de Arte de Gaia. "Nós achamos que o desenho manual estava a ser um pouco esquecido, queremos sensibilizar os artistas nesse sentido", sendo este o principal objetivo da iniciativa, segundo Agostinho Santos, Presidente da Direção da cooperativa Artistas de Gaia e coordenador do projeto Onda Bienal. Quanto a seleção dos convidados, o presidente dos Artistas de Gaia explicou que o critério de seleção passou pela escolha de artistas que se preocupam em utilizar o desenho nas suas produções artísticas.

A abertura da maratona contou com a presença da Vereadora da Cultura da Câmara Municipal de Gaia, Paula Carvalhal, que partilha do mesmo desejo dos Artistas de Gaia, que essa iniciativa ajude a elevar Vila Nova de Gaia a ser a "cidade das artes". A maratona de desenho está incluída na programação do Onda Bienal 2018, que conta ainda com mais 20 iniciativas ao longo do ano, entre as quais, a exposição de desenho do arquiteto Siza Vieira "Viagens/figura", no próximo mês de abril, e exposição que percorrerá o percurso do pintor Albuquerque Mendes, em novembro, ambas na Casa-Museu Teixeira Lopes, em Gaia.

O Onda Bienal "é uma preparação para a Bienal Internacional de Arte de Gaia", que decorre, ao contrário das outras edições, a partir do final de abril até meados de julho, para permitir que os alunos das escolas do município possam participar na programação do evento e assim "cumprir o objetivo de levar a arte até as pessoas", revelou Agostinho Santos ao JN.