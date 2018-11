50 concertos, 10 salas e dois dias de festa no Super Bock em Rock

Filipa Silva Hoje às 10:06 Facebook

Twitter

Ele tinha 18 anos e um disco para assinar, mas Manuel Lourenço (que ainda não era Primeira Dama) não se ficou pelo autógrafo e disse-lhe: "Lena d"Água, ainda vamos fazer coisas juntos". A cantora nunca mais o esqueceu e quando um dia ele a convidou para um espetáculo conjunto, aceitou na hora.

Com a Banda Xita, construiu-se um alinhamento que põe em relação a discografia dos dois. De Lena d"Água foram à aurora dos anos 80 recuperar temas como "Jardim Zoológico" ou "No Fundos dos Teus Olhos d"Água", cujo arranjo adorou: "Eles deram uma volta tão boa àquela canção". De Primeira Dama há, entre outras, "Rua da Flores", cujo final era já sinal de enamoramento pela artista.

Em janeiro, o concerto esgotou a Zé dos Bois. Veio o Bons Sons, Milhões de Festa. Agora, é a vez do Super Bock em Stock e a apresentação promete ser emocionada. "Vai ser a nossa despedida", avança Lena d"Água ao JN. Em dezembro, a artista entra "finalmente" em estúdio para gravar o próximo álbum de originais. No Tivoli, "vai ser uma celebração. E um até já, porque o Manel nunca mais vai sair da minha vida", rematou.

Vão atuar no Super Bock em Stock . O espetáculo de sexta-feira, no Tivoli BBVA é apenas um dos 50 concertos que vão acontecer, 24 e 25, em mais de 10 salas da Avenida da Liberdade, em Lisboa.

A lista é enorme e uma consulta ao cartaz verifica uma variedade musical e de proveniência dos artistas. Temops por exemplo Beatriz Pessoa, Bejaflor e Birds Are Indie. Ou então Elisa Rodrigues, Elvis Perkins, Éme. Ou ainda Janeiro, The Saxophones, Johnny Marr, U.S. Girls e Jungle. E também Capitão Fausto ou Manuel Fúria e os Náufragos.

Quem tem concerto marcado é também Cavalheiro, o músico de Braga que tem carreira desde 2009, que tem vindo a desenvolver-se de forma segura desde 2009. Tiago Ferreira é o homem que dá corpo ao Cavalheiro, a persona que o permite fazer o que quer e da maneira que gosta. E tem sido sempre assim, desde "Farsas", lançado em 2010. E esse percurso tem sido percorrido à volta de canções que não recusam referências e são simultâneamente identificáveis como suas. O músico reconhece-se nesta descrição. "É isso que sempre quis fazer", diz ao JN," algo que deixe a minha impressão digital. Mas isso é muito difícil. Vivemos assoberbados por muita música, muitas influências. Eu não escondo as minhas referências, mas quero fazer música com marca identitária".

O último tomo, "Falsa Fé", de 2018, é registo do desenvolvimento melódico e de robustez de produção em crescendo. O Cavalheiro assume a vontade de construir mais as suas músicas que, reconhece, "se forem reduzidas ao esqueleto são simples". Em "Falsa Fé", Tiago Ferreira, com o passar dos anos, Tiago sentiu-se mais seguro e mais confiante em estúdio. E com vontade de dar mais densidade à sua música. A evolução nota-se e o Super Bock em Stock será uma boa oportunidade para o testemunhar, no sábado, na sala Santa Casa.

Pormenores da Festa em Lisboa

- O Super Bock BUS é também sala de concertos do Super Bock em Stock - com o compromisso de encher a Avenida de Música, este é o autocarro de serviço. Para cima e para baixo, a festa faz-se do centro da Avenida da Liberdade até aos Restauradores, levando a música ainda mais perto do público. Lá dentro não há palco, mas haverá música, ao som de Funkamente (dia 23) e Hércules (dia 24), às 20.45h-21h, 22h-22.15h, 22.45h-23h e 23.45h-00.00j.



- A Taxify vai assegurar os Shuttles Super Bock em Stock que, a circular entre o Rossio e o Cinema São Jorge, vão transportar gratuitamente o público do Festival. Para usufruir da estreia desta plataforma de mobilidade no Festival, basta apresentar a pulseira do mesmo.



- À entrada da Sala EDP (Garagem Epal), vai ser possível carregar o telemóvel com a ajuda do mochileiros que aí estarão para o efeito.



- O bilhete é um passe único que tem obrigatoriamente de ser trocado por pulseira, pelo próprio, colocada apenas pela Organização, na bilheteira do Festival localizada no Coliseu dos Recreios, a partir do dia 22 de novembro, nos seguintes horários:



-Dia 22 de novembro: 13h - 20h

-Dias 23 e 24 de novembro: 13h - 1h



A pulseira dará acesso a todos os concertos em todas as salas, sempre de acordo com a lotação de cada uma. Ou seja, haverá sempre lugar para assistir a um concerto, mas, para assistir aos mais concorridos, será conveniente chegar cedo.