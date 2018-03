Dimitris Papaionnou: "A adrenalina é o que dá significado à arte"

Catarina Ferreira Hoje às 18:51 Facebook

Dimitris Papaionnou, coreógrafo grego que se apresenta esta sexta-feira e sábado, no Teatro Rivoli no Porto com "The Great Tamer", fala ao JN sobre o seu processo criativo. O ateniense de 53 anos, responsável por coreografar a abertura dos Jogos Olímpicos de Atenas vai, em breve, começar a trabalhar com a companhia da mítica Pina Bausch. Algo de "esmagador" para um coreógrafo que começou pela pintura e cujo sonho era ser realizador de cinema.

Qual o momento que espoleta a criação de um novo trabalho?

Não sei de onde vem a minha inspiração, a experiência é como a de todos os humanos, agonias que nos chegam. Começo e tenho um convite, um prazo e faço-me uma armadilha para fazer algo.



A agonia é sempre um motor de criação?

O mais interessante é que eu não posso fazer distinções entre a alegria e a agonia. Faço criações que nascem da alegria ou da agonia que também pode inspirar alegria. Quando alguém é alegre pode criar algo pela emoção. Mas, na verdade, eu tenho medo de estar sempre a fazer a mesma coisa. Eu gosto de Tarkovsky e Fellini, não é uma dúvida ideológica. Se calhar é só uma fase (risos).



De um ponto de vista prático o que lhe aparece primeiro no processo criativo?

Começo por ver imagens na minha cabeça e um pouco da atmosfera, não sei se ela será real... Às vezes, evapora-se no processo. Na verdade, é como uma premonição que eu não levo muito a sério.



Como aconteceu esse processo no "The Great Tamer"?

No "Great Tamer", eu sabia que ia ter um astronauta e uma paisagem com superfície curva, para albergar um corpo. Esta ideia sobreviveu como um dos elementos da história. No processo criativo nós brincamos de forma caótica e criamos infinitamente, depois fica um quinto do que foi trabalhado. Ultimamente, interessam-me muito os detalhes, se calhar infantis, de criar uma ilusão de ótica, estas são as coisas que mais me atraem. Através de experimentação criamos dimensões que vão definir o Universo da criação.



As equipas são essenciais para o seu trabalho?

Eu gosto de combinar uma equipa com quem já trabalho, porque falamos a mesma linguagem, com pessoas novas que trazem um novo entusiasmo, um talento. Tem tudo a ver com equilibrar os dois lados, energizando-os.



A escala é determinante no produto artístico final? Depois dos Jogos Olímpicos como se regressa a um teatro...

Depois dos Jogos Olímpicos não se pode ascender a uma maior escala (risos) pelo menos na Terra. Penso que já joguei com todas as escalas. Mas, neste momento se pudesse escolher iria do "The Great Tamer" (uma escala média) para escalas mais pequenas. Trabalhei em garagens, passei pelos teatrinhos, depois escala média, subi o Monte, fiz os Jogos Olímpicos e voltei a descer às garagens. Mas, na verdade, o que eu mais gosto é de trabalhar sozinho, porque aí eu posso determinar o fluxo do trabalho. Guiar-me apenas pelo meu impulso. Adoro os momentos da minha vida em que não consigo dormir, nem consigo comer porque estou a editar ou estou a pintar e, de repente, percebo que o sol já nasceu ou acordei às 3 da manhã porque tenho o que fazer. Essa adrenalina é que me dá a ideia vã de que tudo vale a pena. Gastas toda a tua energia e deixas-te embeber no processo. A adrenalina dá significado à arte.



Tem uma preocupação em ser aceite pelo público?

Estou alerta, penso que compreendo imediatamente o que vai ser adorado e o que vai ser tortuoso. Mas, depois, ponho sempre em causa esse julgamento. Mas não mudo a ideia original, gosto de correr o risco. Conheço-me e ao meu trabalho e nunca seria prazeroso mudar algo só para ser agradável.



Considera-se um perfeccionista?

Sou um perfeccionista, isso é o que as pessoas dizem. Se queres competir neste desporto tens de ser o melhor que consegues. Não podemos ignorar que Da Vinci esteve neste Mundo. Portanto temos obrigação de ser o melhor que podemos ser. É preciso trabalhar muito.



Nos últimos anos, tem sido muito programado em Portugal: primeiro Braga, depois Lisboa e agora o Porto, isto define o nível de aceitação do Público português?

Não tenho uma ideia concreta sobre o público em Portugal. Estive em Braga e, depois, em Lisboa e esta será a minha primeira experiência no Porto. Desde a primeira vez que eu cá estive há 22 anos, tudo me pareceu muito fácil, as pessoas muito afáveis. Por exemplo, as pessoas em Itália são super entusiastas. Em Espanha, as pessoas adoram o meu trabalho imediatamente. Em Portugal, preciso de mais amostras. Na Rússia, as pessoas conectam-se imediatamente com o lado melancólico de meu trabalho, pelo lado da psique. Em Moscovo, as pessoas são super intensas, isto faz com que eu queira sempre ser o melhor possível.

E em casa, em Atenas, a cidade europeia com mais teatros, a competição é feroz?

Em Atenas, eu tenho uma história. Passei lá 32 anos a trabalhar, as pessoas conhecem-me. Atenas deu-me a oportunidade de estar onde estou. A diferença é que em vez de estares a trabalhar no teu bairro, estás a trabalhar para o Mundo.



Sente-se portador de uma identidade cultural grega?

Há um sentimento identitário grego, mas podes sempre ver quem está a imitar e quem está a fazer de conta, é muito fácil de identificar. É um pouco como a cena da dança contemporânea na Bélgica.



Quando trabalha fora da Grécia, essa sensação é mais exacerbada?

Aceitei um novo trabalho da TanzTheater Wuppertal, na Alemanha, o que é esmagador. Ainda tenho mais seis meses de digressão de "The Great Tamer". São muitos anos neste negócio, eu tenho satélites de ideias. Mas o que está a acontecer agora é demasiado, estou a meter-me com pessoas que eu admiro desde sempre por tudo o que fizeram. É uma emoção inexplicável e digo-o não como artista mas como público.

O que mais aprecia num intérprete?

(silêncio) A capacidade de correr riscos de se pôr em perigo. O meu maior sonho de sempre era ser realizador, mas já estou muito velho para isso. Era algo a que gostava de ter dedicado a minha vida. Vejo o trabalho do Yorgos Lanthimos e adoro, acho maravilhoso, mas morro de ciúmes dele.



Este ano houve bastante programação cultural grega em Portugal há um fenómeno de expansão?

A cena cultural de Atenas já é efervescente há muitos anos, o que acontece é que agora os curadores parecem estar interessados, agora que Atenas foi destruída. E digo-o de forma cínica. Mas acaba por ser algo positivo porque ninguém gosta de estar isolado. Mas essa continuidade só tem a ver com a qualidade do trabalho grego e só essa qualidade é que pode pôr as pessoas a continuar a trabalhar.



Como foram recebidos em Lisboa?

Entusiasticamente é o que eu posso dizer. Vínhamos de Amesterdão onde as pessoas riem e aplaudem. Os gregos nunca fazem isso. É algo espontâneo, não é algo que lhes chega pelo lado avant-garde, filosófico ou estético é algo que vai direto ao coração. As pessoas querem ter controlo, não conseguem e desatam a rir é algo de incontrolável. Para mim, isso é o melhor que me pode acontecer, porque sei que sou responsável por aquele segundo de pura diversão e isso traz dignidade ao meu trabalho. E digo-o com um espírito de missão. É algo primário, o nível máximo de aceitação.