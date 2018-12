A arte ao serviço de todos começa na educação

Catarina Ferreira Hoje às 20:42 Facebook

"Em 2006, não havia oferta dos 0 aos 6 e há registo de cenas de pancadaria na bilheteira", lembra Jorge Prendas, diretor do serviço educativo da Casa da Música (CdM).

"Agora temos entre 1000 e 1200 eventos por ano, são mais de 100 concertos, mais de 500 oficinas e envolvemos entre 40 e 50 mil pessoas, entre espectadores e até pessoas das comunidades com quem trabalhamos, como, por exemplo, o projeto dos sem-abrigo".

Jorge Prendas, director do serviço educativo da Casa da Música. Foto: Leonel de Castro/Global Imagens

O serviço educativo da Casa da Música é um dos que mais reconhecimento têm em Portugal, mas não é o único. Todos os monumentos e museus da Direção-Geral do Património Cultural têm estes serviços, que, nos últimos anos, têm vindo a ampliar a sua abrangência, com ações específicas dirigidas aos diversos públicos (escolares e não-escolares), procurando estimular a criatividade, a literacia e a partilha intergeracional e multicultural dos visitantes.

A intensa procura destas atividades levou a que, em setembro, o Teatro Nacional de S. João (TNSJ), que já há muito oferecia vários eventos para o público escolar e ações de formação para docentes e não-docentes, oficializasse o seu serviço educativo. O orçamento sai diretamente da programação do Teatro.

efeito de contaminação

"Fazia todo o sentido haver um departamento apenas focado neste trabalho. A grande maioria dos utentes são os professores. E há um efeito de contaminação. Quando um professor vem, depois traz os seus alunos e depois são os alunos muitas vezes que trazem as famílias", explica Luísa Corte-Real, responsável do Centro Educativo do TNSJ.

Luísa Corte Real, responsável do Serviço Educativo do Teatro Nacional de São João (TNSJ), no TECA. Foto: André Rolo / Global Imagens

Cristina Félix é uma das professoras entusiastas deste centro e, além de participar na ações de formação para professores, de onde leva "ferramentas" para as suas aulas, traz também os seus alunos ao teatro. "Muitos deles depois querem repetir e vêm com as suas famílias", conta.

Os maiores casos de sucesso do TNSJ são as oficinas de teatro, da Páscoa e do Natal, que esgotam com meses de antecedência.

A classe docente é também usual no programa "Paralelo", do Teatro Municipal do Porto, que, não sendo um serviço educativo, tem uma programação de atividades relacionadas com o teatro, como explica a responsável Dina Lopes.

Para toda a gente

Mas nem só nos docentes se esgota o público destas iniciativas. "A sociedade tem pessoas de todas as idades e com diferentes limitações e é assim que eu gosto de trabalhar", começou por comentar o coreógrafo belga Seppe Bayens, no workshop "Let"s Dance", do "Paralelo". A transversalidade social é evidente: há avós e netos, professores e alunos, amigos, pessoas com mobilidade reduzida e limitações cognitivas, mas estão todos unidos pelo propósito das artes performativas.

"A nossa missão é tocar ou envolver o maior número de pessoas, independentemente da sua condição económico-financeira e é um desafio brutal", comenta Jorge Prendas. E sublinha a mudança que os serviços promoveram e o seu grande objetivo: "Temos obrigação de inspirar outros agentes".

Agenda

LISBOA: Museu do Oriente: Tenchi Tessen - Arte do leque e do sopro - 4 de janeiro; Museu Coleção Berardo: O futuro é um filme incerto - 6 de janeiro; Museu de História Natural: Do Jurássico ao Jardim- 29 de dezembro.

BRAGA: Theatro Circo: "O meu corpo conta uma história" - 27 de dezembro.

GUIMARÃES: Centro Cultural Vila Flor - "Um teatro por dentro e por fora" - 30 de dezembro

COIMBRA: Convento de S. Francisco: Por um fio - 31 de dezembro

PORTO: Fundação de Serralves: Vamos enfeitar uma árvore de Natal - Hoje, 10 horas; Casa da Música: Vamos cantar - 26 de janeiro; Teatro Rivoli: As nossas histórias também contam histórias - 22 de janeiro; Teatro Nacional S. João: Oficina Pé de dança - 16 de fevereiro.

VILA REAL: Teatro de Vila Real: Clube de teatro - 5 de janeiro