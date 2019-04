JN Hoje às 18:14 Facebook

"Star Wars: A ascensão de Skywalker". É este o nome do nono episódio da saga criada por George Lucas, agora no universo da Disney, revelado esta sexta-feira juntamente com o primeiro teaser. É o derradeiro filme da nova trilogia, iniciada em 2015 com "Star Wars: A Força Desperta".

A novidade foi apresentada numa cerimónia do evento "Star Wars Celebration", em Chicago, EUA, que começou na quinta-feira e decorre até à próxima terça-feira.