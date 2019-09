A batuta é das mulheres na Casa da Música 

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 15:20 Facebook

Ciclo de "Música no Feminino" apresenta sete espetáculos compostos e conduzidos por mulheres

Um programa exclusivamente consagrado às compositoras femininas, com a direção dos concertos entregue a maestrinas e em que os solistas são todos mulheres. Eis a proposta de "Música no Feminino", ciclo de sete espetáculos e uma conferência que terá início amanhã, na Casa da Música, no Porto, e decorre até 29 de setembro.

Um ambicioso programa, que envolve todos os agrupamentos da Casa da Música e que percorre um arco temporal com início no século XII (a monja Hildegard von Bingen é a primeira mulher compositora conhecida na história) e que se estende às composições contemporâneas de nomes como Sofia Gubaidolina, Kaija Saariaho, Cecilia McDowall, Karin Rehnqvist ou Clotilde Rosa (1930-2017), uma das principais figuras da vanguarda musical portuguesa.

Também as maestrinas (Sian Edwards, Sofi Jeannin, Amandine Beyer ou Elena Schwarz) e solistas (Joana David, Hyeyoon Park, Carolin Widman ou Claire Huangci) representam a nata musical dos dias de hoje, "independentemente de serem mulheres", como sublinhou Joana Carneiro, a mais conceituada maestrina portuguesa, que falou ao JN entre os ensaios em que dirigia energicamente a Orquestra Sinfónica do Porto. Responsável pela condução do concerto de abertura deste ciclo, "O eterno feminino", Joana Carneiro considera que o caminho das mulheres, no universo da música, "está em andamento, mas há ainda muitos passos a dar". Para a maestrina, "o importante é serem criadas condições para homens e mulheres partirem em pé de igualdade, o que tem acontecido mais com as novas gerações. Mas continua a haver poucas maestrinas nas orquestras de topo".

Contra o preconceito

O objetivo do ciclo, sublinha António Jorge Pacheco, diretor da Casa da Música, é oferecer um panorama sobre uma atividade que durante séculos esteve "praticamente vedada às mulheres, que apenas compunham em ambientes clericais, para o culto e não para o público, ou então viam-se obrigadas a assinar a obra com pseudónimo masculino, do marido ou do pai".

Um cenário que o diretor diz ter-se alterado apenas a partir do século XX, graças a mulheres como as irmãs Boulanger ("La Source", de Lili, será interpretada este domingo pelo Coro Casa da Música). E se as instrumentistas foram tendo cada vez menos obstáculos, até porque "as senhoras burguesas tocavam piano e falavam francês", o diretor considera que as maestrinas sofrem ainda com o preconceito: "Continua a ser difícil aceitar a ideia de mulheres a darem ordens a homens".

Debate: "A mulher é o futuro do homem?"

A abrir a programação, realiza-se amanhã, às 16 horas, a conferência "A mulher é o futuro do homem?", que terá a participação da pianista e ex-ministra da Cultura Gabriela Canavilhas, da deputada Mariana Mortágua e da maestrina Joana Carneiro. Com um título provocador, extraído de um texto de Louis Aragon, a conversa será moderada por António Jorge Pacheco.

Programação

"O eterno feminino"

Orquestra Sinfónica do Porto

Sábado, 18 h

"Mulheres pioneiras"

Coro Casa da Música

Domingo, 12 h

"Barroco feminino"

Orquestra Barroca

Domingo, 18 h

"Virtuosismo no feminino"

Remix Ensemble

Dia 17, 19.30 horas

"Mulheres incomuns"

Orquestra Sinfónica do Porto.

Dia 20, 21 h

"Eletrónica XX"

Dia 28, das 10 às 18 h"Coro Infantil"

Dia 29, 18 h