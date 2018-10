A carta de amor secreta de Óscar Lopes

Sérgio Almeida Ontem às 22:21 Facebook

Livro inédito de Óscar Lopes é lançado, na quinta-feira, no Porto e encerra comemorações do centenário do seu nascimento.

São oito páginas datilografadas em que o arrebatamento e a desolação se misturam, revelando uma faceta de Óscar Lopes desconhecida: a do homem tomado pelo sentimento que escreve em êxtase uma divagação filosófica sobre a impossibilidade do amor e, em última instância, a impossibilidade de ser feliz.

Encontrada por Manuela Espírito Santo - responsável pela inventariação do acervo do autor - num "aluvião de papéis", a carta deu origem a uma edição da Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto (AJHLP), intitulada "Um bater-nos o coração do Mundo no coração". O lançamento é amanhã, às 18 horas, na sua sede, e serve também para encerrar as comemorações do centenário do seu nascimento.

"É surpreendente e vai deixar, por certo, muita gente de boca aberta", adianta a autora de "Retrato de rosto", a fotobiografia de Óscar Lopes.

Não há certezas sobre a data desta "carta-ensaio de amor" (como a AJHLP o designa) nem tampouco sobre o seu destinatário. No prefácio, Lídia Jorge defende que "terá sido escrita durante a Primavera de 1955, estando Óscar Lopes prisioneiro nos calabouços da PIDE no Porto".

Manuela Espírito Santo duvida da data e pensa que terá sido mais tarde, "nos anos 60", baseando-se numa resposta de Eduardo Prado Coelho, a única pessoa a quem o ensaísta terá mostrado o conteúdo.

Fosse quem fosse o destinatário - "não uma mulher concreta, mas uma mulher total", defende Lídia Jorge -, o documento revela que "Óscar Lopes era muito mais do que um académico trabalhador. Tinha um ímpeto criador raro", afirma a organizadora da obra.