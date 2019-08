A flamencura não tem cura: três meses muito intensos

Catarina Ferreira Hoje às 13:31 Facebook

Twitter

Partilhar

Flamenco chega pela primeira vez à Casa da Música. 14 espetáculos em três meses marcam uma rentrée muito espanhola em Portugal.

Entre setembro e novembro, Portugal vai receber 11 espetáculos, com 14 récitas de nomes maiores do flamenco. Ainda que o grande impulso seja dado pelo apoio da Mostra Espanha -programa de atividades culturais espanholas, que se desenvolve em várias cidades de Portugal - ao Festival Flamenco Atlântico, nem tudo se resume a esta calendarização.

O Festival Flamenco Atlântico existe desde 2008, sempre teve grande expressão com o Festival Flamenco de Lisboa, onde chegou a programar concertos de Enrique Morente, ou formações com a histórica "bailaora" sevilhana Matilde Coral. Desde 2016, com o segundo braço que desenvolveu no Casino do Estoril, tem conseguido fidelizar cada vez mais público. Mas a novidade deste ano é a extensão ao Porto, que já fora tentada várias vezes no passado.