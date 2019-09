A guerra pelos tronos da televisão

Filipa Silva Hoje às 18:08 Facebook

Twitter

Partilhar

Cerimónia dos Emmy decorre esta noite, em Los Angeles. "Game of thrones" quer mais na despedida.

A oitava e última temporada de "Game of thrones" pode ter sido a que mais dividiu a opinião dos fãs, mas parece bem lançada para ocupar o trono dos Emmy hoje à noite, na 71.a edição dos prémios que coroam o melhor do primetime norte-americano (e, por arrasto, muito daquele que consumimos nos nossos ecrãs). Mais ainda depois de há uma semana a série ter dominado os Creative Arts Emmy - espécie de primeira parte da cerimónia, para as categorias mais técnicas -, com a conquista de dez galardões: aí vão 57 Emmy para a criação de David Benioff e D. B. Weiss, que já é a mais premiada de sempre.

Mas mais é mais, no massivo mercado do entretenimento e a produção da HBO - que nesta edição dos Emmy ultrapassou a Netflix em número de nomeações - quer ser pela quarta vez a melhor série dramática, igualando programas históricos como "A balada de Hill Street" ou "Mad men", e fazer melhor figura do que tem feito nas categorias de representação, onde até hoje só Peter Dinklage (Tyrion Lannister) ganhou.

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) e Kit Harington (Jon Snow) tentam, na despedida, os prémios de melhor atriz e ator principal, mas enfrentam forte concorrência. Sandra Oh de "Killing Eve" (também conhecida por "Anatomia de Grey") é apontada como favorita entre as mulheres, e Billy Porter ("Pose") é, entre os homens, de quem mais se fala.

"Game of thrones" tem ainda sete atores nomeados nas categorias secundárias.

Fleabag contra a ordem

Na comédia, há uma série que refrescou em definitivo o panorama do último ano e essa foi "Fleabag" protagonizada pela britânica Phoebe Waller-Bridge. Série e atriz estão nomeadas, mas o aplauso da crítica pode não chegar para bater Julia Louis-Dreyfus e a última temporada de "Veep".

A atriz, que foi também a Elaine de "Seinfeld", esteve ausente no ano passado por causa do tratamento a um cancro da mama - venceu Rachel Brosnahan e a popular "The marvelous Mrs. Maisel", também nomeadas este ano -, mas está de regresso para ir buscar o sétimo Emmy da carreira, o que a acontecer fará dela a mais premiada de sempre pela Academia de Televisão.

Real encontra a ficção

A categoria das minisséries é uma das mais fortes este ano. Inclui "Chernobyl" da HBO, uma produção a roçar a perfeição, que retratou a tragédia nuclear de Prypiat como provavelmente nenhuma outra. E "When they see us", a criação de Ava DuVernay para a Netflix baseada na história real de cinco adolescentes do Harlem injustamente acusados de uma violação no Central Park.

São os dois mais fortes candidatos de uma lista de cinco que também inclui "Escape at Dannemora", mais uma baseada em factos reais, que valeu a Benicio Del Toro a sua primeira nomeação para um Emmy.

Outras séries conhecidas do público português, como "House of cards" ou "True detective",têm este ano pouca expressão, apesar de Robin Wright e Mahersala Ali estarem nomeados.

Já "Stranger things" e "Mindhunter", que podiam ajudar a Netflix no combate com a HBO, não entram nas contas por terem estreado fora do período a que os prémios se reportam.

Em Portugal, a cerimónia da entrega dos Emmy pode ser acompanhada em direto a partir da meia-noite na SIC Caras.