A hiperssexual máquina do tempo

Don Juan vê-lhe prometida a morte mas tem uma imaginação demasiado escandalosa para querer fugir mudando de espaço, pelo que escolhe mudar de tempo: vai à bruxa do seu século XVII e apanha o Uber para o nosso século XXI.

O jovem lúbrico-lúdico não será um exilado, quando muito um asilado, e vê-se na cidade de Lisboa em 2018. Eis a reviravolta neste "Don Juan", derramado entre turistas titilantes, selfies, sexo virtual e seitas pérfidas no YouTube, com que o encenador Pedro Gil acosta no Porto esta sexta-feira, às 19 horas, no Teatro do Campo Alegre.

Don Juan não nasceu aqui nem hoje, mas vive também aqui e ainda hoje porque se universalizou pelo enigma de quem vive como se sem enigma algum. Assim seduz plateias há quase quatrocentos anos.

Don Juan conhece um fantasma vingativo como Hamlet, tem um servo-espelho côncavo como Dom Quixote, enfrenta uma condenação como Fausto e, como todos estes, não é um personagem, mas um arquétipo no imaginário ocidental. Um arquétipo riquíssimo e evolutivo desde a criação original espanhola do século XXVII, por Tirso de Molina, que seria recriado por Moliere e depois refecundado na prodigiosa opera Don Giovanni, de Mozart, a partir da qual Byron escreveu o que Shelley considerou o poema da era. Mas houve mais, muito mais e muitos mais, no teatro e na literatura, até na psicanálise, com Jung a postular que Don Juan procurava a mãe em todas as mulheres (Freud elaboraria sobre essa fixação), e até na filosofia: se Don Juan listava já mais de mil mulheres comidas pela sua fome e ardis, Nietzche viu-o sem amor pelo que buscava mas vibrante no processo de busca, até à desilusão do desejo insaciável de nada mais ter que buscar; para Kierkgaard, ele personifica não a sedução mas o desejo, que não se agrafa em nenhuma mulher, antes transita entre elas e depois delas, um desejo não pela busca do prazer mas pela satisfação narcisista. Cada mulher é pois uma dose da droga de que é dependente: Don Juan é um hiperssexual sem passado nem memória, portanto sem remorso, mas apenas de cada agora, um narcisista doente (passe a redundância) movido não pela líbido, como as mulheres por ele atraídas ou traídas, mas pela angústia.

Foi lendo isto e tudo o mais que apanhou que Pedro Gil escreveu e encenou "Don Juan esfaqueado na Avenida da Liberdade". Decidiu fazê-lo, aliás, depois um momento epifânico, quando visitou o Museu do Aljube, onde o seu avô esteve preso, e viu "os cinco nãos do Estado Novo": "NÃO discutimos a pátria, NÃO discutimos a autoridade, NÃO discutimos a família, NÃO discutimos o trabalho e NÃO discutimos Deus". Don Juan serve-lhe para dizer não aos cinco nãos. Não necessariamente para lhes contrapor o sim. Para questioná-los. A eles e a nós.

Estruturada a narrativa e escolhido o elenco de atores, onde figuram Tónan Quito como Don Juan e Miguel Loureiro como seu servo, começaram "a brincar com o cânone, levantando material para a peça que fui escrevendo em coletivo com os atores", conta o encenador.

"Do ponto de vista narrativo Don Juan começa em Sevilha, no séc. XVII, e são recriadas cenas, como a freira seduzida no convento ou a mulher que está com D. Juan às escuras, pensando estar com o seu marido", adianta Pedro Gil. A produção teatral segue o mito mas não a lenda, em que a estátua do Comendador que Don Juan matou lhe aperta a mão levando-o para o Inferno.

Na versão de Pedro Gil, a descontinuidade dá-se na desembocadura para o nosso século. Don Juan chega pelintra e andrajoso, sem saber bem onde está e quem agora é, mas é ainda um vilão, um niilista legitimidado pela sua ausência de moralismo quando questiona o modo de viver dos outros, isto é, o dos nossos contemporâneos, isto é, o nosso.

"É uma comédia, bastante risível, fantasiosa e burlesca", conta o encenador. A produção teatral tem ainda a graça de ter um herói ibérico a coincidir com o FITEI. "Don Juan esfaqueado na Avenida da Liberdade" será apresentado, em récita única.