A história de duas irmãs para lembrar quem não consegue ouvir

Hoje às 11:47 Facebook

Twitter

Partilhar

"A minha irmã tem muitas maneiras de brincar com o mar. Nenhuma a assusta". Assim começa "Irmã, ouves o azul profundo do mar?", escrito por Gilda Nunes Barata e ilustrado por José Manuel Saraiva, que fala sobre "duas irmãs singulares: uma que ouve tudo e daí escolhe o que mais lhe fala; outra que ouve tudo o que vê, tudo o que cheira, tudo o que saboreia, tudo o que toca".

Edição desenvolvida em colaboração com a Associação Portuguesa de Surdos e publicada pela Lello, pretende, segundo a autora, "tratar a questão da surdez através da diferença entre as duas irmãs, explorando sempre os aspetos muito positivos que existem na vida quotidiana e no conhecimento do mundo e da própria vida como um dom".

A obra vem acompanhada de um poster, em que o maestro José Aquino demonstra, num texto que apelida de "A magia do gesto", que através de gestos simples é possível pôr uma orquestra a tocar em perfeita sintonia.

Uma obra inclusiva, para "fazer o leitor refletir de modo a que se reconsiderem certos conceitos e preconceitos", explica a autora. Está publicada em quatro línguas: português, espanhol, inglês e francês e tem um suporte digital com a língua gestual portuguesa a narrar a história.