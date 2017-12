A história de Marlene, que deixou Ricardo Araújo Pereira em lágrimas

Ivo Neto Hoje às 09:56, atualizado às 11:14 Facebook

"Eu não tinha a noção de que estava a ficar viral. Isto emocionou Portugal", é assim que Marlene Silva, de 20 anos, reage à forma como o vídeo em que aparece ao lado de Ricardo Araújo Pereira conquistou o país, na véspera de Natal.

A jovem conheceu o humorista no IPO de Lisboa, numa das piores fases da ainda curta vida. Tinha apenas 9 anos, quando foi internada por causa de um cancro. "Só quem passa por isto é que sabe o quão difícil é rir", explica, ao "JN, a setubalense, que deixa um alerta para outras pessoas famosas: "Estas visitas às crianças do IPO são muito importantes. Torna o dia mais colorido".

O reencontro que a todos emocionou

Apesar de não se lembrar do ano exato, Marlene voltou a encontrar Ricardo Araújo Pereira, numa festa de Natal do IPO. "Já tinha o cabelo comprido e, mesmo assim, ele lembrava-se de mim. Quando lhe perguntei se me conhecia ele disse: Tu és a Marlene, que disse que eu era o mais parvo", recorda a jovem, que procura emprego depois de terminar o curso de Turismo.

Mas foi o último reencontro que conquistou as redes sociais. " Eu não sabia que ele era o convidado, nada foi combinado", explica. "Quando me disseram que era ele o convidado secreto, pedi para falar com ele, mas nunca pensei subir ao palco", diz. Do reencontro, lembra-se ver o ex-Gato Fedorento "já a chorar" e só lamenta não ter podido falar com ele em privado.