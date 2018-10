Mónica Ferreira Ontem às 22:03 Facebook

Twitter

De contador de histórias, Germano Silva passa hoje a protagonista de uma história que se conta no átrio da Biblioteca Municipal de Penafiel. "Germano Silva: Uma vida digna de ser notícia" é o nome da exposição que é hoje inaugurada na terra natal do jornalista, no âmbito do festival literário Escritaria.

Entre fotografias e recortes de jornal, o escritor e jornalista recebe mais uma homenagem, depois de ter recebido a Medalha de Ouro do município, de ter dado nome a um prémio que premeia jovens escritores e de ter recebido, no ano passado, durante o Escritaria, o Prémio Carreira.

"Entendo que se mereço estes reconhecimentos, não são pela pessoa que sou, mas pelo que fiz. E isso tem que ser feito durante a vida, enquanto cá estou para assistir", referiu Germano, acrescentando que aceitou todas "com muito orgulho, mas também com muita responsabilidade", pela "estreita relação que tem com Penafiel".

Da infância ao jornalismo

Desfiando o livro das memórias, Germano lembra a a sua infância em Penafiel e na freguesia de São Martinho de Recesinhos. Recorda a avó materna, o encanto pela natureza e ensinamentos que lhe transmitiu e que ainda hoje o fazem sentir-se um penafidelense e ter por Penafiel um "carinho especial".

Começou a trabalhar cedo, até chegar ao jornalismo, em 1956. Pelo meio, estudou e foi à tropa. Foi administrativo no Hospital de Santo António e aqui, um pouco por acaso, dá o salto para o jornalismo. Começou pelo desporto e passou por todos os escalões da profissão. Foram mais de 40 anos de carreira, em que se cruzou com várias personalidades, mas é dos chefes de Redação sobre quem fala com mais carinho. "Foram as pessoas que mais me marcaram ao longo da minha vida", confessou. Com estes, não tem muitas fotos na exposição, mas tem memórias.

Nas fotografias, aparecem aqueles sobre quem escreveu, as notícias que fez, as crónicas sobre a sua outra cidade - o Porto. Há fotos de viagens, dos prémios que recebeu e que guarda com carinho, especialmente o prémio Pacheco Miranda, que lhe foi entregue no "Jornal de Notícias", o seu jornal, que está sempre em pano de fundo na mostra.

Há muitas "boas memórias". Há o Sandokan, o herói que leu enquanto jovem, em livros que alugava a cinco tostões por dia e que lhe despertaram um encanto particular pelo Oriente.

Auditório Germano Silva

"Sinto-me muito mais rico com o que vivi do que muitos milionários", disse. "Fiz o que gostava e ainda me pagaram por isso", gracejou. Em reconhecimento da sua importância na cidade, o auditório da Biblioteca Municipal passa a partir de hoje chamar-se Germano Silva.

AGENDA PARA HOJE

11 horas: Visita à exposição "Germano Silva: Uma vida digna de ser notícia": 11h

11.30 horas: Colóquio com José Carlos Vasconcelos, Amândio Barros e Germano Silva

16.15 horas: Conferência "Pepetela, vida e obra"

21.30 horas: Entrevista a Pepetela, por Maria João Avillez: