A máquina de som dos Acoustic Foundation nunca se desliga

Sérgio Almeida Ontem às 20:39 Facebook

Twitter

É difícil ficar indiferente à energia e ao 'groove' dos Acoustic Foundation, um coletivo formado em Espinho há sete anos que tem chamado a atenção com o disco de estreia, "Big sculpture". Neste sábado à noite, atuam em Braga.

Os Acoustic Foundation já impressionam mesmo antes de serem escutados. Em palco, são uma dezena de elementos (já foram 11), que, no entanto, têm bem definido o papel que cada um desempenhar.

Mas se a formação é numerosa, as influências do seu som não ficam atrás. Do funk ao soul, do r&b ao rock, há uma mescla enorme de referências.

"Quando um de nós ouve algo novo faz questão de partilhá-lo com os outros. Chegamos a ir juntos a concertos no estrangeiro para ver um artista que um de nós recomenda. Confiamos cegamente no gosto dos outros", explica o baixista Ricardo Fidalgo, cofundador do projeto, em 2011, juntamente com a vocalista Marta Oliveira.

Serem tantos elementos traz desafios logísticos consideráveis (na redação do JN, onde atuaram no início do mês, estava apenas metade da formação habitual), mas também outras recompensas, segundo Fidalgo: "Somos uma família grande, daquelas à antiga.

Às vezes andamos às turras, mas são os momentos de carinho que nos fazem andar para a frente de uma forma tão criativa".

Em sete anos, a banda mudou profundamente. Dos três membros iniciais passou para a dezena atual. Mas não só. O que começou por ser fundamentalmente um grupo de 'covers' formado por dois apaixonados pela música que queriam prestar tributo aos seus músicos de eleição, ganhou entretanto uma autonomia criativa acentuada.

"Em 2011, não fazíamos ideia de que ia haver originais sequer. Conseguimos ainda hoje ouvir esses primeiros registos, mas é preciso uma grande complacência", reconhece o baixista.

Os 'singles' foram sendo lançados a conta gotas ao longo dos últimos anos, como um aguçar do apetite para o álbum de estreia, "Big sculpture", lançado em meados do ano passado.

Foi através de uma inusitada "arruada funk", com passagens por várias zonas emblemáticas do Porto, que a banda espinhense assinalou o feito.

Para a vocalista, Mariana Oliveira, são essas iniciativas diferenciadoras que os artistas de hoje precisam de desenvolver para se distinguirem da multidão de bandas e projetos existentes.

"O talento não basta. Os artistas têm que procurar cativar as pessoas através de iniciativas diferentes", assume Mariana Oliveira, que lamenta ainda "o excesso de atenção" dado à imagem nos dias que correm.

Uma visão corroborada por Ricardo Fidalgo, para quem "hoje há tanta oferta que, se não agarrarmos a atenção das pessoas logo, dificilmente iremos consegui-lo de novo".

Apesar de o funk em Portugal não gozar ainda da popularidade de que desfruta noutros países europeus, o grupo acredita que "algo está a mudar". A "grande recetividade" que os seus concertos têm alcançado leva-os a crer que o público português "está cada vez mais familiarizado" com estas texturas sonoras.

Um cenário a confirmar já neste sábado, dia 10, às 23 horas, quando os Acoustic Foundation subirem ao palco do Barhaus, em Braga.