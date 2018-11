"A Noruega não estava preparada para este ataque"

João Antunes Hoje às 17:46 Facebook

Depois da competição de Berlim, chegou às nossas salas o filme que reconstitui, num só plano e durante os 72 minutos que a tragédia realmente durou, o massacre ocorrido a 22 de Julho de 2011, numa ilha nos arredores de Oslo, onde se encontravam 500 jovens numa festa do Partido Trabalhista Norueguês. Depois de explosões em edifícios governamentais na capital, que custaram a vida a oito pessoas, um fanático de extrema-direita chegou à ilha e matou 69 jovens, ferindo gravemente mais 300. O realizador Erik Poppe esteve em Portugal para a estreia do filme e falou ao JN.

Como é que esta tragédia é vista hoje na Noruega? Como algo que as pessoas não querem lembrar, ou é falada para se tentar perceber como foi possível?

A Noruega não estava, de nenhuma forma, preparada para este ataque. Mas quem estaria? Foi o maior massacre cometido por um único indivíduo, em solo europeu, desde a Segunda Guerra Mundial. A Noruega é uma sociedade muito relaxada e aberta. Sempre que alguém é morto, é um assunto que chama a atenção da opinião pública. Mas quando fomos apanhados por isto, não o sabíamos naquela altura, mas olhando para trás agora, definiu-nos como nação. Definiu toda a nossa História. É o maior ataque à nossa democracia, desde que a Alemanha invadiu o nosso país em 1940. E, de certa forma, é ainda difícil de compreender. Ou talvez não...

O que o levou a fazer este filme?

A razão para fazer este filme apareceu ao mesmo tempo mas em dois lugares diferentes. Eu estava sentado, a pensar que o foco devia afastar-se do que tinha acontecido. E até para longe de acreditar que tinha sido um ataque político, e pelo contrário, a obra de um louco. Eu estava a pensar assim. As famílias das vítimas e os sobreviventes souberam que eu estava em segredo a trabalhar neste tema e contactaram-me, perguntando se eu estaria interessado em fazer um filme sobre o que acontecera. E que gostavam de apoiar a minha ideia e de dar o seu contributo.

O que foi que lhe disseram?

Acharam que era importante que a história fosse contada. E não acharam que fosse ainda cedo. Pelo contrário, acharam que já era demasiado tarde. Não parecia que, enquanto nação, tivéssemos aprendido o suficiente sobre a ascensão da extrema-direita e que aquela pessoa os representava. Ainda não perguntámos a nós próprios o que podemos fazer para impedir que aconteça outra vez. Sem confrontarmos essa difícil questão, podemos perguntar-nos o que aprendemos. E começamos a afastar esta história da nossa consciência. Não só acharam que era importante como mesmo urgente, contar esta história.

Foi levado pelo instinto a fazer este filme ou hesitou muito antes de avançar com a ideia?

Sim, tive dúvidas. Primeiro, não sabia mesmo se era a coisa certa a fazer. O mais difícil foi chegar à conclusão de como mostrar esta história, num grande ecrã, numa sala de cinema com pessoas a comer chocolates ou pipocas e a beber refrigerantes. Passei um ano a pensar nisso, falando mais e mais com os sobreviventes e com a polícia, para saber exatamente o que se passou naquela ilha. E finalmente decidi tentar. Mas antes vi uma série de filmes feitos com base em episódios como este. E eram quase todos sobre o responsável, raramente sobre as vítimas. Eram filmes que não nos ensinavam muito, não nos levavam a tomar nenhuma iniciativa ou a debater o que deveríamos fazer. Achei que devia tentar encontrar uma outra perspetiva para contar a história. E acabei por a contar integralmente do ponto de vista das vítimas. Não foi deliberado não mostrar o responsável, mas fazê-lo apenas do ponto de vista das vítimas.

"Queria que o espetador sentisse que estava mesmo lá"

O filme dura exatamente o tempo que durou o massacre.

Houve imensos sobreviventes que me referiram exatamente os 72 minutos que duraram o ataque, como se fosse uma eternidade. Por isso, decidi usar o tempo como se fosse uma personagem. A única forma de o fazer era rodar o filme todo num só plano. Sem cortes, sem montagem. Queria que o espectador sentisse que estava mesmo lá. Mas não o fiz só para mostrar que era capaz de o fazer. Há muitos filmes num só plano. Já não é tão difícil de o fazer como antes.

Mas é sempre um feito, sobretudo em termos logísticos...

A logística tem de ser resolvida, é claro. Eu vi o "Victoria" e outros filmes feitos num único plano e a questão que me ponho é porque razão foram feitos assim. Acho que em parte foi para se exibirem, para mostrarem que eram bons. Eu demorei muito tempo a relacionar a ideia de fazer num único plano com o tópico que queriam abordar. Muitas vezes aborrecia-me e perguntava-me se era mesmo a melhor maneira de contar aquelas histórias. No nosso caso acho que é precisamente o contrário. Acho que ainda melhora a nossa história, pareceu-me mesmo que era a única forma de a contar, se queríamos mostrar o tempo, que era tão importante para os miúdos.

Como é que preparou esse plano único?

Era esse o grande desafio, como o preparar. Como o fazer funcionar, da forma mais verdadeira possível. Tinha de colocar atores amadores pela primeira vez em frente a uma câmara e mostrar que estavam a sentir algo, o que é sempre o mais difícil que um ator tem de fazer. Pode perguntar ao Robert De Niro ou à Meryl Streep, que vão dizer-lhe que o mais difícil é transmitir a sensação da morte que se aproxima. Eram todos jovens amadores e tinham de o fazer por si próprios, eu não podia estar lá para os ajudar durante toda a duração do plano.

Como é que resolveu o problema?

Tive imenso tempo em ensaios, como se se tratasse de uma peça de teatro. Foram mais de três meses de ensaios. Foi fechando sequência a sequência e pondo-as uma s a seguir às outras. E tive sobreviventes ao meu lado todo o tempo. Quando estava a escrever o guião, nos ensaios, nas filmagens. Para me darem indicações de forma a que o filme fosse o mais aproximado possível do que aconteceu.

Quantas vezes é que teve de rodar esse plano até conseguir exatamente o que queria?

Tive a possibilidade de utilizar o espaço daquela ilha durante uma semana, de segunda a sexta-feira. E podia fazer uma take por dia. Fiquei assim com cinco opções. A que usei foi a número quatro, a da quinta-feira.

Quais foram as reações quando o filme estreou na Noruega?

Houve reações antes e depois. Antes, muitos sobreviventes disseram-me para estar preparado, porque as pessoas ainda não sabiam como é que eu ia contar a história. Alguns sobreviventes iam pensar como era possível alguém fazer um filme sobre o pior dia da minha vida. Como é que podem fazer um espetáculo sobre aquilo? Mas quando souberam o que era o projeto e como é que ia ser feito, acabaram por apoiar o filme e ajudar-me a fazê-lo.

E depois na estreia?

O que aprendi com a passagem do filme em Berlim foi outra coisa. A versão que estreia em sala é um pouco diferente. Muita gente sentiu falta de alguma informação sobre aquele tipo, porque razão aquilo tudo aconteceu. Por isso juntei no início e no fim alguma informação sobre porque razão ele fez o que fez. Mas não deixa de ser uma história sobre as vítimas. Não é um filme sobre ele, como a Netflix decidiu fazer. Acho que ele não precisa de mais fama. Devemos ter a responsabilidade de não alimentar a fama dele ou o desejo que ele tem de fama. Achámos que o debate seria maior se fizéssemos o filme segundo o ponto de vista das vítimas.

"O filme da Netflix é tão romanceado, tão Hollywood"

O que pensa do filme que a Netflix fez?

Em primeiro lugar devo dizer que respeito e admiro no geral o trabalho do Paul Greengrass. Acredito que é um contador de histórias honesto. Mas acho que pela primeira vez na carreira dele o poder do produtor foi mais forte do que ele. Ele fez opções que eu não faria. E transformaram o que dizem ser uma história verídica numa ficção, mas de uma forma pouco honesta, sem respeitar o tema. Transformaram a história num filme de Hollywood.

Quais são as principais opções desse filme que nunca tomaria?

A última hora do filme é o responsável do massacre no tribunal, a debitar o seu discurso de ódio, praticamente sem ninguém lhe fazer perguntas. Nos meus piores pesadelos imagino-o sentado na sua cela, sabendo coisas sobre este filme. Era o sonho dele. E não estou contente com isso. A maior parte dos sobreviventes e dos familiares das vítimas detestam o filme, porque não é verdadeiro. É tão romanceado, tão Hollywood. E é uma pena. Os espetadores por esse mundo fora não sabem exatamente o que se passou e vão acreditar no que lhes mostram, porque lhes é dito que é baseado numa história verídica.

O que aconteceu no seu país é um reflexo também de um crescimento do radicalismo um pouco por toda a parte...

Absolutamente. A democracia está em perigo no Brasil. Veja também o que se passa nos Estados Unidos, na Hungria, em Itália. Temos de olhar para isto de uma forma séria. Temos de acordar. Pensamos que é uma coisa que só se passa na internet, mas de repente eles estão no poder. Na Noruega, 70 pessoas foram mortas. Temos de pensar no que fazer para que isto não aconteça outra vez. O que você e eu podemos fazer, como cidadãos.

Quais são os seus sentimentos em relação ao responsável pelo massacre?

Não me quero focar muito nele. De forma alguma. Nunca mais. Encontrei-me com tantos sobreviventes, que lutam tanto para conseguir ter uma vida normal. Havia 500 miúdos naquela ilha. 69 morreram. Mais de 300 ficaram feridos. Estavam todos no início das suas vidas. Praticamente nenhum dos sobreviventes vai ter uma vida normal. E não são só eles. As famílias e as pessoas à sua volta também foram afetadas. Não sei o que dizer sobre ele. A única coisa que sei é que está numa cela, não está arrependido de nada, continua a dizer que voltaria a fazer o que fez. E está a tornar-se um mito em todo o movimento de extrema-direita na Europa. Não quero pensar mais nele. Sei que está ali, que provavelmente vai ficar na cadeia até ao fim da vida, mas que tornando-se um mito pode inspirar outras pessoas a fazer o que ele fez. Por isso, por favor não usem o nome dele. Em Inglaterra estão neste momento a discutir a possibilidade de nunca referir o nome de responsáveis por ataques destes. Pode levar outras pessoas a fazê-lo também, pela fama.

O seu filme não termina com o habitual happy-end...

Eu penso bastante naqueles miúdos e nas famílias deles. Mudaram a minha forma de ver as coisas, nestes últimos anos. Estive com tantos, e é difícil de esquecer. Há ataques destes a acontecer, e não só por fanáticos de extrema-direita, também por outros tipos de criminosos, como os massacres nas escolas nos Estados Unidos. Os rostos que mostrei no filme representam também todas essas vítimas. Nestes casos, é pura coincidência quem morre. Foi por isso que permiti que a protagonista morra no fim. Não é um filme de Hollywood, onde o herói sobrevive e quem fez algo de errado morre. Naquela ilha, foi pura coincidência quem morreu e quem sobreviveu. O melhor que este filme pode fazer é pôr as pessoas a pensar nisto.