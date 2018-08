A partir de sábado, há uma semana para visitar faróis

CATARINA FERREIRA 11 Maio 2018 às 14:07 Facebook

"A mística do faroleiro, o homem que vive em isolamento, é algo que suscita muita curiosidade". E é também para saciar a curiosidade da população que os 27 faróis portugueses abrem portas, a partir de sábado e até dia 20. A iniciativa, no âmbito das comemorações do Dia da Marinha, ajuda a desmistificar a ideia de que nos dias de hoje tudo é automatizado, explica o comandante Fernando Pereira da Fonseca.

"Desde 1989, que me recordo de os faróis abrirem para visita ao público. São zonas muito interessantes da costa e subir aos faróis faz com que a população tenha noção de como fazemos a ajuda à navegação para dar segurança a quem cruza a nossa costa", relata o porta-voz da Marinha.

Alcance de 50 quilómetros

"Os faróis principais têm sempre faroleiros para repor a normalidade. E têm uma série de trabalhos de manutenção dos sistemas óticos, cujos feixes de luz têm de atingir 50 quilómetros de distância", explica Pereira da Fonseca.

Durante o dia, é feita a manutenção do espaço, que é "espartano". Antes do pôr do sol, os faroleiros têm de subir à cúpula e abrir uma espécie de cortinado que mantém os sistemas na escuridão, para funcionarem durante a noite. Claro que há alguns faróis que são operados remotamente e só têm faroleiros quando acontece algum problema. Nos meses de invernia, os principais visitantes dos faróis são as escolas e as associações de seniores. Na altura das férias, são os veraneantes quem mais gosta de visitar os faróis.

Aveiro tem a torre mais alta

Alguns faróis portugueses estão abertos durante todo o ano, sempre às quartas-feiras entre as 14 e as 17 horas. O ano passado, segundo dados fornecidos pela Autoridade Marítima Nacional, houve um total de 73 892 visitas a faróis.

Os grandes campeões de visitas são os faróis da Madeira. Só há dois abertos à população, que receberam um total de 20 880 pessoas, sendo o mais visitado o da Ponta do Pargo. Os Açores contabilizaram 11 297 visitantes, em 11 faróis, sendo os restantes 41 738 referentes aos 15 abertos no continente.

O farol mais visitado no território continental é o de Aveiro, com 9723 visitas. Este facto explica-se por um dos seus atrativos: "É o que tem a torre mais alta de todos e com a vantagem de estar junto à cidade", explicou o comandante Pereira da Fonseca.