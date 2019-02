A poesia vai aos cafés, centro de saúde e autocarros de São João da Madeira

Catarina Silva Hoje às 16:44, atualizado às 16:51 Facebook

O festival que leva poesia aos sítios mais inusitados de S. João da Madeira arranca esta sexta-feira. Pelos cafés, fábricas, Mercado, centro de saúde ou autocarros vai ouvir-se Adília Lopes, Almeida Garrett, Ana Paula Inácio, Carlos Tê, Ondjaki e Sidónio Muralha. A 23ª edição do Poesia à Mesa vai prolongar-se até 23 de março.

Recitar poesia em restaurantes, cafés, escolas ou fábricas já fazia parte da praxe, mas desta vez o programa vai mais longe e leva as declamações ao centro de saúde, ao centro comercial 8ª Avenida e aos autocarros da rede pública. No centro de saúde, chega em forma de "receitas poéticas" que os médicos e enfermeiros vão distribuir pelos utentes nos dias 13 e 20 deste mês. Nesses dias, a unidade também vai ser palco de declamações de Paulo Condessa, poeta e comissário do festival.

No shopping, a poesia vai fazer-se ouvir no dia 16, com um microfone aberto para quem quiser aí testar o talento para a declamação durante a manhã. Já nos autocarros, os declamadores serão utentes locais da CERCI e da Universidade Sénior, que vão dar a conhecer, a 19 e 20 de março, a obra dos poetas homenageados.

Segundo Jorge Sequeira, presidente da Câmara, o evento "tira a poesia da sua redoma e leva-a aos sítios mais improváveis, onde as pessoas estão nas suas atividades quotidianas". O programa ainda inclui concertos, concursos de poesia, exposições ou uma feira do livro. A Peregrinação Poética está marcada para dia 22, com a presença de Adolfo Luxúria Canibal, vocalista dos "Mão Morta". O jornalista Nicolau Santos ou a atriz São José Lapa são outros nomes que vão passar por S. João da Madeira para dar voz a poetas.