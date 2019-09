A realidade vai alterar-se no palco do Teatro São João

Ricardo Jorge Fonseca Hoje às 13:31 Facebook

Nuno Cardoso apresenta a primeira encenação enquanto diretor. "A morte de Danton", de Büchner, estreia quarta-feira na sala portuense.

"As revoluções não vencem nem perdem - alteram a realidade". É com esta frase que Nuno Cardoso se posiciona face aos temas de "A morte de Danton", a sua primeira encenação enquanto diretor artístico do Teatro Nacional São João (TNSJ), no Porto, que estreia na quarta-feira e fica em cena até 29 de setembro.

Qualquer associação simbólica entre o espetáculo e a entrada em funções do novo diretor deverá ser feita com prudência, diz Cardoso, pois só a partir de 2020 será inteiramente "reconhecível" o seu papel na programação do TNSJ, que até ao final do ano tem ainda marcas do seu antecessor, Nuno Carinhas.