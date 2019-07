"A ronda da noite" restaurado em público

Hoje às 18:55 Facebook

Trabalhos de recuperação de obra prima de Rembrandt custam três milhões de euros e podem ser vistos por todos

Um dos mais reconhecidos quadros de Rembrandt e uma obra prima da história da pintura, "A ronda da noite", está a ser restaurada de forma pouco habitual. Os trabalhos, que se iniciaram esta segunda-feira, não seguem de todo o procedimento regular na recuperação de obras deste calibre e de valor provavelmente incalculável: fazer tudo longe dos olhares curiosos dos apreciadores.

No Rijksmuseum, em Amesterdão, na Holanda, decidiu-se que não seria justo privar os visitantes da magnífica pintura do ano de 1642, executada pelo mestre holandês. Com um custo de três milhões de euros, é o mais caro projeto de sempre do museu e será acompanhado por todos os que quiserem observar o trabalho dos especialistas. O quadro, que mede 3,63 metros por 4,37 metros e pesa 337 kg foi colocado atrás de uma redoma transparente, no seu lugar habitual.

"A ronda da noite", que deu o mote e o nome ao último romance de Agustina Bessa-Luís, foi encomendada como um retrato de uma milícia da cidade e acabou por se tornar num avanço artístico que perdurou. Rembrandt, em vez de pintar os seus sujeitos de forma estática, como era habitual neste tipo de pinturas no séc. XVII, decidiu retratá-los em ação.

Uma equipa composta por restauradores, historiadores de arte, cientistas e fotógrafos vai realizaer os trabalhos, que podem ser acompanhados também online e que vão durar cerca de um ano. Vão ser produzidas milhares de imagens de alta resolução e realizados rastreios por laser e raio-x, para descortinar que "pigmentos foram usados, que tipo de tinta foi utilizada e como é pode ser reparada", explicou o diretor do museu, Taco Dibbits.