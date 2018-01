A saga dos colecionáveis continua a encher carrinhos nos supermercados

Erika Nunes Hoje às 16:34 Facebook

Supermercados apostam em campanhas cada vez maiores que dão retorno emocional.

A poucos dias do final da campanha Star Wars Continente, a loucura pelos colecionáveis está ao rubro. Há almofadas à venda no OLX por 25 euro e o maior dos grupos de trocas criado no Facebook tem mais de 1300 membros, com três centenas de posts diários em busca de Bustz (miniaturas), cartas e códigos para cartas especiais digitais. Pressionados pelas crianças e sem hipótese de escapar ao fenómeno, os pais fazem contas para rentabilizar as compras mediante o patamar de 20 euro que dá direito às saquetas e atualizam as listas de cartas repetidas no bolso.

"Todas as campanhas são diferentes e geram um impacto distinto, mas podemos afirmar que os colecionáveis são sempre um sucesso. Além de acrescentarem valor à oferta existente, por serem um benefício sem custos, valorizam a fidelidade dos clientes e, naturalmente, geram goodwill [retorno emocional]", explicou fonte do Continente, sem querer adiantar o valor do investimento ou o impacto na afluência às lojas, especialmente às quartas-feiras, em que a oferta da saqueta é a dobrar.

Na mesma altura em que começou esta campanha, as insígnias do Grupo Dia terminavam a campanha da Cidade dos Heróis; poucos meses antes, o Lidl capitalizou com a "febre" dos Animais da Quinta, gerando fenómenos equivalentes de trocas e vendas especulativas na Internet. Mas o consumidor, aparentemente, não se cansa e vai a todas.

"No ano passado, a campanha dos copos Schott Zwiesel foi de tal forma bem-sucedida que acabámos por lançar uma segunda edição para os clientes acabarem a coleção", recorda fonte do Continente, prometendo continuar a apostar no formato que "ajuda a amenizar a rotina transacional da mera compra de produtos".

O Lidl não tem "nenhuma campanha do género prevista para os próximos tempos", apesar de ter "obtido um bom retorno em todas as campanhas de colecionáveis, nas primeiras e também nas mais recentes", estando a equipa sempre atenta "a oportunidades para a promoção de estilos de vida saudáveis, dentro e fora deste formato".

Outras campanhas

Foto: DR

A Cidade dos Heróis

Por cada 15euro em compras nas lojas Clarel ou Minipreço (Grupo Dia), os clientes receberam uma de 30 miniaturas de filmes da Dreamworks e um selo (em dezembro, duplicou a oferta para o mesmo valor). Com seis selos poderiam adquirir um de seis conjuntos de construção da cidade dos heróis (+9,99euro/10,99euro). A caixa arquivadora para as miniaturas custava 3,99euro. Terminou a 24 de dezembro.

Foto: DR

Animais da quinta

A mais recente campanha do Lidl terminou no início de junho passado, mas ainda há quem tente trocar peluches ou cartas na Internet. Os Animais da Quinta eram uma coleção de peluches (vaca, porco, bode, pinto, ovelha, cavalo, cão) que podiam ser adquiridos a dois preços distintos (9,99euro/2,99euro), consoante os selos que o cliente tivesse na caderneta. Cada 10euro em compras davam direito a um selo e uma de 36 cartas colecionáveis num álbum (2,99euro) com factos sobre a vida nas quintas.