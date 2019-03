A saudade também pode ser um lugar luminoso

Hoje às 16:14, atualizado às 18:14 Facebook

História "sobre os lugares que nos habitam", "De Londres ao Porto numa gaivota" é o novo livro para crianças de Inês Cardoso, jornalista e diretora-adjunta do "Jornal de Notícias". Ilustrada por Rita M. Pereira, a obra foi apresentada ontem à tarde na Livraria Lello, no Porto.

No centro da história está Sofia, uma jovem que vai viver para Londres com os pais, deixando para trás o seu Porto natal. As saudades que sente dos lugares e dos cheiros da infância só são atenuadas quando descobre que o caminho para casa pode, afinal, estar dentro de si. "A saudade também pode ter um lado luminoso", frisou a autora, que realçou ainda a importância "da procura de um chão que nos suporta".

Na apresentação, o músico Miguel Guedes destacou os méritos de um livro "que apela ao sonho com base na realidade", distinguindo-se da maioria das obras dirigidas aos leitores mais novos, assentes na fantasia. Paulo Gonçalves, da Porto Editora, congratulou-se com a estreia da autora no catálogo da chancela e estabeleceu um paralelismo entre a história e a realidade "de milhares de famílias que foram obrigadas a emigrar".