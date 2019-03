A segunda vida de Arnaldo Trindade

Sérgio Almeida Hoje às 13:20 Facebook

Aos 84 anos, o fundador da mítica editora Orfeu dedica-se com entusiasmo à divulgação cultural e à escrita de poesia.

É com os olhos postos no futuro que Arnaldo Trindade continua a levantar-se todas as manhãs. Mais de seis décadas depois de ter fundado no Porto a Orfeu, editora que trouxe para a primeira linha da exposição pública criadores como José Afonso ou Adriano Correia de Oliveira e gravou a poesia de Eugénio de Andrade ou Sophia de Mello Breyner, a cultura continua a ocupar-lhe boa parte dos dias. Não a produzir e editar artistas, como fez até 1983, mas a escrever poesia e a transmitir o gosto pela literatura e música.

A caminho dos 85 anos, acumula projetos com um entusiasmo juvenil, como se não tivesse um percurso em prol da cultura com que poucos detentores dessa pasta ministerial se podem sequer comparar. Para além da Orfeu, editora essencial na história da música portuguesa, foi sócio-fundador do Teatro Experimental do Porto e pertenceu ainda ao Cineclube do Porto, só para enumerar alguns exemplos da sua ligação ao meio.