"A Sibila" esgotou na Livraria Lello

Após a morte de Agustina Bessa-Luís, disparou a procura pela sua obra. Romance de 1954 lidera as preferências

"A Sibila", romance de Agustina Bessa-Luís publicado em 1954 e considerado uma das suas obras maiores, foi o título mais procurado desde a morte da escritora, anteontem. "Esgotou", afirmou ao JN Andreia Ferreira, da Livraria Lello, no Porto, que reservara uma bancada exclusivamente para a obra da autora. "Estamos já a tratar da reposição da obra".

Ainda sem números precisos de exemplares vendidos, a responsável da histórica livraria, que durante dois dias homenageou a autora com leituras na montra, especificou que há pelo menos mais dois títulos a merecerem, por estes dias, o interesse renovado dos leitores: _"Fanny Owen" e "Vale Abraão".

Luís Rodrigues, da Livraria Bertrand do Porto, corroborou o aumento da procura da obra de Agustina. "É natural que assim seja. Sempre que um autor morre cresce o interesse pela obra". De igual modo, neste espaço foi também "A Sibila" que mais atenção mereceu.

"O público que tem vindo à procura de livros de Agustina é aquele que não está familiarizado com a obra", admite Elsa Barata, da Livraria Barata, em Lisboa. "O facto de, por exemplo, pedirem muito "A Sibila", como tem acontecido aqui, justifica-se apenas por ser o romance mais conhecido".

A ronda que o JN fez, ao fim do dia de ontem, por livrarias tradicionais de Lisboa e do Porto confirma o interesse de potenciais leitores de Agustina. "A procura aumentou pela razão óbvia de que a morte colocou sob os holofotes o nome da escritora", assinalou Paula Bernardo, da Almedina do Porto. Também na congénere de Lisboa, a procura foi acentuada. Paulo Videira, da Livraria Latina, confirmou o aumento da procura, mas admitiu não ter títulos esgotados. "Presentemente temos toda a obra de Agustina Bessa-Luís disponível na nossa loja."