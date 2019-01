A terceira vida do Pérola Negra

Ricardo Jorge Fonseca Ontem às 23:06 Facebook

Antigo bar de alterne quer ser polo de difusão cultural virado para a música, artes plásticas e performance.

Na sua terceira vida, o Pérola Negra tornou-se o mais estimulante espaço noturno do Porto, conservando a memória de bar de alterne - numa decoração feita de espelhos e luzes insinuantes - e olhando o presente com uma proposta cultural diversificada e uma filosofia assente no respeito pelas diferenças e na inclusão. Juntou o ambiente mais colorido da cidade e nem sequer chegaram lá os turistas.

Encostado ao viaduto de Gonçalo Cristóvão, o local sempre pareceu "underground" - tanto pela zona, frequentada em tempos pela fauna noturna do Big Ben, como pela sua oferta, que incluía, nos anos 1980 e 1990, shows de striptease e sexo ao vivo. Era lugar de senhores engravatados que dominavam os códigos de contacto com as "odaliscas" que ali esvoaçavam, e também de jovens integrados em despedidas de solteiro, que esbugalhavam os olhos e gastavam a mesada em champanhe.

NOvos tempos

Esse tempo ficou para trás. Em 2016, o Pérola regressava com um perfil diferente. Queria ser discoteca para um público com mais de 40 anos, recuperando o house e o disco, e mantendo a atmosfera das bolas espelhadas e das luzes vermelhas. Continuavam a haver shows, mais em clave erótica do que pornográfica. O responsável por esse ressurgimento foi o empresário Mário Carvalho, associado a espaços incontornáveis como a Indústria ou o Café Lusitano. Essa fase durou pouco e o Pérola voltou a escurecer.

Nova reabertura

Até que a 24 de novembro do ano passado se ouviu o rumor - ia haver uma festa de reabertura do Pérola com DJ da Favela Discos, Lovers & Lollypops ou Extended Records; o anfitrião era o rapper MAZE, um dos membros do coletivo de hip hop Dealema.

O local estava cheio, sem abarrotar, e o ambiente fazia lembrar as míticas festas Club Kitten, no bar Triplex - músicos, artistas plásticos, designers e cineastas; cabelos verdes, figuras andróginas, visuais retro e cidadãos normalíssimos que apreciam a diversidade. Tornava-se claro que à noite do Porto, exuberante como nunca, faltava um espaço como este - imprevisível e culturalmente empenhado.

Ao leme da programação está Jonathan Tavares, gestor de projeto com ligações a festivais como o Neopop, que revelou ao JN a sua preocupação em "respeitar a carga icónica do espaço": "mudámos apenas o chão, que era em tijoleira; reforçámos o sistema de luzes; e fizemos de um dos bares a cabina de DJ. A anterior passou a ser a régie".

Mas, sobretudo, tratou-se de "reorientar o conceito", que passou a assentar em dois pilares: "tornar o Pérola um polo de difusão cultural, não só no campo da música [há eletrónica e jazz experimental, hip hop, tecno e house, em sessões de DJ ou em concerto], mas também na performance e nas artes plásticas.

O segundo aspeto é que ninguém deverá ser segregado por questões raciais ou de género. Não temos bandeira LGBT, mas este é um espaço de inclusão". As indicações dadas aos seguranças vão nesse sentido: "todos devem ser respeitados".

E é assim que por entre varões, estrados e sofás vermelhos, convivemos com a memória histórica do espaço no interior da cena mais efervescente de 2019.

Programação cheia e parcerias internacionais

Com programação recheada até final de fevereiro, o elenco de convidados internacionais inclui nomes como Bozoo Bajou, Jessy Lanza, Varhat ou Solar. Além das inúmeras produtoras associadas aos eventos, estão previstos intercâmbios artísticos com outras cidades - a primeira será Haia, capital da Holanda, que no próximo dia 25 faz chegar a sua comitiva de DJ ao Pérola. Em seguida, será Londres.