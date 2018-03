"Tourné danada" da brasileira Ludmilla passa esta sexta-feira pela Altice Arena

Ana Rita Neto Hoje às 14:44 Facebook

A cantora brasileira Ludmilla atua esta sexta-feira na Altice Arena, em Lisboa, num espétáculo que a artista promete "muito animado e inesquecível". "A tourné danada vai passar com tudo em Portugal", garantiu Ludmilla, em conversa com o JN. O concerto está marcado para as 21.30 horas.

Em palco com Ludmilla estarão vários convidados, como Anselmo Ralph, D8, Nerú Americano e Virgul, com quem gravou o single "Rainha". O público pode esperar ainda mais surpresas.

O público poderá ouvir temas do álbum "A Danada Sou Eu", editado em 2016, como "Cheguei", que conta com mais de 192 milhões de visualizações no Youtube. O single "Solta a Batida", que foi lançado em fevereiro, faz também parte do reportório.

A tourné "Danada" já passou por vários países como Suíça, França e Itália. Ludmilla contou ao JN que "tem corrido tudo muito bem". "Tenho gostado muito, é muito diferente, mas é legal", disse, acrescentando o público a tem tratado "com muito carinho e reconhecimento".

Ludmilla tem 22 anos, mas começou a carreira aos 16. Em 2012, ficou conhecida com o tema "Fala mal de mim". A artista já ganhou diversos prémios, como cantora revelação pela Revista Glamour, Melhores do ano do Faustão, Troféu internet e Febre Teen.

Os bilhetes para o espetáculo na Altice Arena custam 25 euros para a plateia e 35 euros para o balcão.