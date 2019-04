A última amizade de uma lenda da dança moderna

Delfim Machado Hoje às 14:11 Facebook

O Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, vai ser o palco das memórias de uma das mais bonitas amizades da história da dança mundial: a do lendário Merce Cunningham com o último diretor da sua companhia, Trevor Carlson.

Um dos destaques em território nacional do Dia Mundial da Dança, que hoje se comemora [ler mais nas páginas ao lado], a peça "Not a moment too soon", que sobe ao palco hoje às 21.30 horas, é um solo de Trevor Carlson que assinala o centenário do nascimento de Cunningham, que morreu há dez anos, mas deixou um legado de sete décadas a rasgar os ditames da dança moderna.

Os últimos doze anos de vida daquele mestre coreógrafo, que trabalhou até ao último suspiro muito graças a Trevor Carlson, são agora apresentados numa peça multidisciplinar, recheada de imagens inéditas, sob formato de dança, música, vídeo e texto.