Abdellatif Kechiche arrasa Cannes com segunda parte da sua trilogia

"Mektoub, My Love: Intermezzo" é um dos filmes-choque do festival

Depois de vencer a Palma de Ouro há seis anos, com "A Vida de Adèle", o realizador francês de origem tunisina Abdellatif Kechiche está de volta a Cannes, com o segundo episódio de "Mektoub, My Love". Chamar a esta segunda parte "Intermezzo" prenuncia que haverá novo episódio em preparação, algo que não está ainda confirmado. Mas Kechiche é, em todos os sentidos, um autor à parte: Com ele, tudo é possível.

"A Vida de Adèle", apesar da glória da Palma de Ouro, trouxe por parte das suas atrizes um coro de acusações, que tiveram um grande eco sobretudo na comunidade cinematográfica francesa. Talvez por isso, não só um anunciado filme de época não chegou a ir para a frente, como Kechiche optou por mostrar o primeiro capítulo de "Mektoub, My Love" não em Cannes mas num dos seus concorrentes diretos, o Festival de Veneza, em setembro passado.

O filme já estreou em Portugal, onde aliás as sequências da praia tinham sido rodadas, praticamente em segredo, e mostravam um Kechiche diferente, de regresso a um cinema simples e prático, na sua conceção e produção, e a tomar o pulso a uma geração que, a meio dos anos de 1990, se preparava para passar da adolescência à vida adulta.

"Mektoub, My Love: Intermezzo" foi um dos últimos filmes a ser anunciado na competição deste ano, depois do realizador garantir que a montagem estaria pronta a tempo do festival. Terá sido mesmo essa garantia que "tirou" Pedro Costa da possibilidade de voltar a competir pela Palma de Ouro. Exibido ontem de manhã pela primeira vez, parece mesmo que a cópia teria sido entregue pouco antes, a tempo dos necessários testes de projeção, e as anunciadas quatro horas de duração não se verificaram. O filme tem menos 30 minutos do que estava no programa e foi mostrado sem genérico final.

O segundo filme é uma sequência direta do primeiro, com a ação a decorrer em setembro de 1994. É o fim do verão, é o fim da adolescência para Marie, uma jovem que passa férias com os pais e está sozinha na praia a ler um livro quando é convidada para se juntar ao grupo de amigos que conhecemos do primeiro filme. E na longa sequência da discoteca que se segue, que ocupa praticamente todo o resto do filme, Marie será apresentada a Amin, o jovem fotógrafo e aspirante a cineasta que era a personagem central do primeiro capítulo da série.

"Mektoub, My Love: Intermezzo" é, como o anterior, um filme de enorme liberdade. Um filme carnal, sobre o desejo, o sexo e o prazer. Há sexo explícito mas, mesmo na sua crueza, está longe de poder ser acusado de pornografia. Tem corpos escaldantes de jovens na praia ou na discoteca, mas Kechiche assume o seu olhar masculino - quase nos atreveríamos a chamar de macho. O filme pode escandalizar, pode ser ignorado por muitos, mas é uma experiência radical de cinema. Colocar-nos três horas na cena da discoteca mantendo sempre o mesmo ritmo infernal e mantendo-nos sempre tão juntos das suas personagens, é um prodígio cinematográfico. Ficamos todos à espera de saber para onde irá a esta história.