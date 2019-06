Aclamado espetáculo de Forsythe sexta e sábado no Rivoli

Catarina Ferreira Hoje às 11:35 Facebook

Nos últimos 20 anos, foram tantas as vezes que se viu o nome de William Forsythe escrito em programas de dança, em Portugal que poderá a memória do espectador confundir-se e pensar que efetivamente já o viu várias vezes. Mas nenhuma imitação poderá jamais superar um original como este. A companhia de William Forsythe estará no Porto, no teatro Rivoli, esta sexta-feira, às 21 horas, com nova récita sábado, às 19 horas, e é imperdível.

A última vez que pisou este palco foi há 18 anos, no âmbito da "Porto 2001", quando Forsythe ainda era diretor do Frankfurt Ballet, do qual saiu abruptamente em 2004, por diferendos políticos. A sua carreira como diretor da companhia, durante 20 anos, fez escola no mundo da dança, tornando-se num dos coletivos mais pujantes e um modelo de bom trabalho tecnica e eticamente .

Embora nascido há 69 anos, em Nova Iorque, EUA, Forsyte só começou a existir para os europeus depois de uma encomenda do Ballet da Ópera de Paris, comissariada pela maior estrela do século XX, Rudolf Nureyev. Nessa noite de 1987, em que as longas pernas de Silvie Guillem apareceram a 180 graus na coreografia "In the middle of somewhat elevated", ao som de uma música industrial , o mundo do ballet parou. Um novo capítulo começara. Na estética coreográfica, na cénica e na interpretação. Forsythe chama a esse grupo de bailarinos de "wunderkinder"- os bailarinos maravilha a quem se podia pedir qualquer coisa.

teses de doutoramento

Quando Forsythe aparece em Portugal, ainda vem descrito no programa como um "neoclássico que atrai o publico da dança contemporânea, com as referências que utiliza de alguns dos seus pensadores preferidos: Lacan, Libeskind, Barthes, Foucault, Derrida". Com a perspetiva necessária da história, os investigadores - há centenas de teses de doutoramento sobre o seu trabalho - acabaram por enquadrá-lo no domínio da dança contemporânea. Fora dos palcos, a aplicação para computadores que desenvolveu em 1994, na Alemanha, "Improvisation Technologies: A Tool for the Analytical Dance Eye", continua a ser usada mundialmente.

Ignorando os canônes, Forsythe levou a dança para novas direções, explorando as convenções - tomando posições fora do alinhamento clássico e testando limites de equilíbrio, extensão e força. Apesar de fazer adições de texto, filme e usar desenhos de luz inovadores, nunca menosprezou o virtuosismo.

O programa que vai ser agora apresentado no Porto - "A quiet evening of dance" pela Forsythe Company -, um coletivo fundado em 2005, traz um trabalho de música de câmara, composto por peças recuperadas e uma nova, em dois atos, submergindo nos fundamentos do ballet, num percurso pela história da dança, com corpos marcados pela sua estética.

É um dos espetáculos mais aclamados de 2018: o "The Guardian" colocou-o no primeiro lugar do seu ranking e apelidou-o de "raro e revelador".

Estreada em 2018, "A Quiet Evening of Dance" foi exibida a 24 de junho na Bienal de Dança de Veneza, numa carreira internacional que continua a colocar em palco o trabalho do norte-americano, a caminho da quinta década de carreira.

Ao longo da carreira, apresentou coreografias como "Endless House" (1999), "Yes, we can't" (2008) ou "Sider" (2011), tendo recebido três Prémios Laurence Olivier, entre 1992 e 2009, e um Leão de Ouro de Veneza pelos seus feitos, em 2010.