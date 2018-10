Administração de Serralves nega censura e retirada de obras

Hoje às 17:29 Facebook

A presidente do conselho de administração da Fundação de Serralves, Ana Pinho, reiterou esta terça-feira que não houve censura na exposição de Robert Mapplethorpe e salientou que todas as decisões foram tomadas de acordo com o curador da mostra.

Ana Pinho falava aos deputados da comissão parlamentar de Cultura a propósito da demissão do diretor do Museu de Serralves, João Ribas, na sequência de requerimentos do Bloco de Esquerda e do Partido Socialista.

"Não há nem houve qualquer censura", afirmou, acrescentando que "houve respeito e prudência com a obra de Mapplethorpe".

Ana Pinho salientou que esta exposição "vai mais longe do que muitas exposições noutros países, que evitaram muitas das obras lá expostas".

No entanto, a responsável sublinhou que a exposição de Mapplethorpe, na forma final, foi aprovada, assinada e inaugurada pelo curador.

Segundo Ana Pinho, também foi João Ribas quem propôs um espaço reservado.

"Por iniciativa do diretor do museu deveria haver esta ala, foi esta a posição também da administração", afirmou.

Contudo, "em entrevista, disse que não haveria resguardo, não poderia haver impedimento ao acesso as obras", afirmou, considerando que com isto, "João Ribas revelou imaturidade e deslealdade".

"Disse aos jornais o que não disse à administração e à administração o que não disse aos jornais", realçou.

Para a presidente da Fundação de Serralves, foi um "facto surpreendente" que o diretor do museu diga aos responsáveis da fundação "que a exposição vai ter uma área reservada em que serão colocadas obras mais polemicas" e depois vá "dizer a um jornal algo completamente ao contrário".

"Isto causou ao conselho de administração uma perda de confiança no diretor de museu porque isto não é possível: dizer uma coisa e depois outra completamente diferente quando está a falar com um jornal", defendeu.

Ana Pinho contou que o conselho de administração pediu então explicações a João Ribas e que ele não foi capaz de explicar o que tinha dito ao jornal, o que aumentou ainda mais a "perplexidade" dos responsáveis.

Numa visita à exposição do conselho de administração com João Ribas, já após estes acontecimentos, houve uma discussão sobre que obras deveriam ir para a sala reservada, adiantou.