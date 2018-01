Adrian Crowley e Nadine Khouri dão duplo concerto em Portugal

Sofia Teixeira Santos Hoje às 18:25 Facebook

Os cantautores Adrian Crowley e Nadine Khouri juntam-se em palco para apresentarem, no Porto e em Lisboa, o novo álbum do irlandês.

Adrian Crowley vai dar dois concertos em Portugal, já no próximo mês de fevereiro. O artista de indie rock é considerado um dos mais conceituados cantautores da atualidade e apresenta o seu mais recente álbum "Dark eyed messenger".

Com a sua voz sensual e meditativa, a libanesa Nadine Khouri, que lançou no início de 2016 o seu segundo álbum "The salted air", irá assegurar a primeira parte dos espetáculos, em que se esperam "momentos únicos, intimistas e cúmplices", assegurou a organização dos concertos.

A dupla sobe ao palco da Musicbox, em Lisboa, no dia 8 de fevereiro, pelas 22.30 horas, e do Passos Manuel, no Porto, no dia seguinte, às 22 horas. O preço dos bilhetes é comum: 12 euros.