Afonso Cabral encontrou a sua casa

"Morada" é o primeiro álbum a solo do vocalista dos You Can"t Win Charlie Brown

Todos sabemos que os limites existem e que é preciso, não sabendo enunciá-los, estar pelo menos consciente das fronteiras que nos definem os caminhos. Mas foi essa a dificuldade inicial, que não deixou Afonso Cabral avançar para o que sempre quis fazer, já antes percorrer com os You Can"t Win Charlie Brown (YCWCB) o trilho de uma pop progressista e entregue a um certo psicadelismo solarengo. A de conseguir desenhar sozinho as suas balizas.

"Eu já muitas vezes tinha escrito canções para um eventual disco meu. Tentei em português, tentei em inglês, mas nunca percebi o disco que queria fazer", confessa o músico ao JN. Dez anos de YCWCB depois, a vontade de "assumir a responsabilidade toda da escrita e da composição" de um disco desfez-lhe as incertezas. "Morada" é uma bela coleção de canções fluidas e íntimas, de que sobressaem a capacidade harmónica estrutural, sublinhada por um denso e comedido trabalho de arranjos - para além da guitarra, há violinos, violoncelos, trompas ou trompetes.

Ouve-se aqui a serenidade livre da candura mais depressiva e comunitária do final da adolescência. "É [um disco]mais pessoal, sem dúvida. Isso tem a ver com o envelhecer, com a forma como fui evoluindo como pessoa". Afonso tem agora 33 anos e não tem medo de uma aproximação ao prosaico. "Morada" (que Afonso Cabral vai apresentar do festival Bons Sons, dia 9) não é, por isso, um título sobre um regresso nostálgico. Antes pelo contrário. ""Morada" remete para uma ideia de proximidade, fala de coisas que me são muito próximas, perto do meu dia a dia. O disco é também a minha morada e aquilo que sou naquele momento em que o fiz".

Não se diga porém a Afonso Cabral que o primeiro single "Inércia" define a matriz temática de "Morada". "Desejo ser rapaz correto e cumpridor/ Alguém exemplo de valor/ Mas este mar que me convida para mergulhar/ Não deixa um homem trabalhar" não são versos sobre a preguiça. Nem podiam ser. Afonso Cabral assina um trabalho em que se nota uma dose generosa de trabalho, que sugere Beck ou Gainsbourg, ainda que mais aberto a raios de sol, que se insinuam nestas canções e nos vão desvendando uma luminosa abordagem à maturidade.