Afonso Cruz: "Temos de sair do conforto que nós próprios criamos"

O Mundo em toda a sua riqueza e diversidade continua a ser o alimento principal dos livros de Afonso Cruz. No mais recente, "O princípio de Karenina", o também ilustrador, músico e cineasta (e produtor de cerveja artesanal, já agora) mostra-nos como o fechamento a outras culturas é um primeiro passo para "a barbarificação do Mundo". Com livros publicados em quatro continentes, Afonso Cruz não considera que haja uma relação direta entre esse facto e o universalismo das suas histórias. O local, diz, também é uma forma de sermos globais.

O seu novo livro tanto nos remete para a Mealhada como para a Cochinchina. Para si, as histórias podem acontecer onde menos se espera?

Qualquer geografia pode trazer-nos riqueza literária. As histórias baseiam-se no ser humano muito mais do que nas paisagens.

Agrada-lhe a ideia de este ser um romance com janelas abertas para o Mundo?

Sim, parte do "Princípio de Karenina" a ideia de que a perfeição é um espaço raro e que as imperfeições são as criadoras da variedade. E isso acontece quando começamos a abrir janelas, a sair de casa, a experimentar a surpresa e fugir da rotina. Temos de sair do conforto que nós próprios criamos.

Ao ler o livro, ocorreu-me uma frase do poeta Sebastião Alba: só temos um inimigo, o medo. Assiná-la-ia por baixo?

Sim, sim. A ideia da identidade sem alterações ignora que as sociedades só alcançam esse estado depois de terem absorvido influências de outras culturas. O medo paralisante faz-nos construir muros, uma espécie de blindagem perante o Mundo que não nos permite evoluir. Já não construímos muros para prender assaltantes, mas para nos prenderem a nós.

Os muros invisíveis que são os preconceitos acabam por ser mais difíceis de derrubar?

São iguais. Uns implicam outros. Só existem muros físicos porque as pessoas já os têm no caráter. O narrador apercebe-se de que é impossível não ser contaminado pelo estrangeiro. Quase tudo o que nos rodeia vem de sítios distantes. Até as maçãs, que nasceram numa floresta afegã.

A literatura pode ser um bom antídoto contra o medo?

Para que isso aconteça, é preciso que as pessoas estejam disponíveis. Se lerem ou viajarem apenas para corroborar os seus próprios preconceitos, não mudam. O ideal é terem uma atitude mais aberta.

Como explica que, num mundo global, o outro seja cada vez mais visto como um inimigo?

Temos mais visões díspares sobre o mesmo assunto, o que é bom. Sempre tivemos medo e fascínio do desconhecido. As duas atitudes coexistem.

É um desafio grande enquanto criador fazer a apologia da tolerância sem soar a moralista?

A ideia da abertura também não pode ser extremada. É preciso uma absorção criteriosa das influências, senão corremos o risco de que se perca tudo. Nem sempre o outro é bom. Pode ser um invasor, um colonizador.

Acredita que "o amor corrige o Mundo", como diz o narrador?

É um fenómeno que vivenciamos quando amamos alguém, seja pessoa ou animal. De repente, ela ganha um brilho e uma beleza que não terá, se analisarmos a frio.

Longe de ser um livro politizado, há nele uma vontade de intervir no presente. Concorda?

Gosto mais de focar assuntos sociais nos livros ilustrados. As crianças percebem bem as injustiças sociais. Não acho que um escritor deva ser propagandista, mas como tem uma ferramenta privilegiada que a maioria não tem, pode ser um reflexo do seu próprio tempo. É difícil não sermos permeáveis ao mundo que nos rodeia.

É o universalismo das suas histórias que ajuda a explicar a sua publicação em tantos países?

Depende. Há autores que, por serem tão locais, se tornam universais. Basta pensarmos em Macondo e em García Márquez... Era específico e não deixava de ser universal. Acabamos todos por falar dos mesmos temas: a morte, a doença, o amor ou a memória. Há é formas diferentes de os abordar.

É difícil ser otimista hoje?

Sou pessimista em relação a alguns assuntos. As sociedades evoluem mais lentamente do que deveriam, embora essa lentidão possa ser benéfica. Mudanças abruptas são perigosas, mas essa espera pode ser desesperante e até criminosa. Faz-me muita confusão ver como a igualdade entre homens e mulheres não foi conseguida em pleno. As sociedades estão melhores. De uma maneira geral, em qualquer país, as pessoas vivem melhor do que há 100 anos.

Já sabemos o muito que cabe nos seus livros. E no plano oposto: o que jamais terá lugar neles?

Não há assunto que não caiba em literatura. Todos os autores têm idiossincrasias. Como gosto de viajar, tenho o conceito teórico da viagem presente nos meus livros.

Como seria o Afonso Cruz sem as viagens que fez?

As viagens não fazem de ninguém escritor. Nem sequer as leituras. É mais fácil tornarmo-nos escritores se lermos muito, mas não há garantia de nada.