Agnès Varda regressou às suas praias

Realizadora que anunciou a "Nouvelle Vague" francesa morre aos 90 anos e com ela uma forma de fazer cinema

Parecia que nunca iria ter um fim - Agnès Varda era intemporal e infatigável - mas o tempo e um cancro apanharam-na aos 90 anos e devolveram-na ao mar e às suas praias de infância, que nunca deixou verdadeiramente, desde que começou a viver em Sète, nas margens do Mediterrâneo.

Dizer que Agnès Varda era cineasta é tão verdade como dizer que o cinema foi também Agnès Varda. Nasceu em Bruxelas (1928) e foi com a família para França aos dois anos. O seu primeiro filme, "La pointe courte", estabelece em 1955 uma rotura narrativa tão influente que lhe é atribuído a revelação da "Nouvelle Vague", quatro anos antes de "Os 400 golpes"(François Truffaut) ou "Hiroshima meu amor"(Alain Resnais), e cinco anos à frente de "O acossado", de Jean-Luc Godard. Tudo símbolos do movimento francês que alterou o andamento da história do cinema. Logo ela, rara mulher nesse meio, e que era apenas uma fotógrafa que "conhecia pouco o cinema".

Tinha estudado fotografia em Paris e achava que no grande ecrã não tinha acontecido o equivalente às "revoluções literárias". Numa entrevista de 1962, recordada ontem pelo "Le Monde", explicava que nesse tempo se sentia inspirada por "Faulkner, por Brecht, tentando quebrar a construção da narrativa e encontrar um tom que fosse, à vez, objetivo e subjetivo".

É precisamente com "Duas horas na vida de uma mulher" que esse jogo de contradições se consolida. E que se firma o centro metodológico da sua imagem e do seu cinema: a câmara na mão, a patine artesanal, o penteado só dela, uma mulher que acabou por se fundir na sua obra.

Olhar social e feminista

Agnès escolhe olhar para os marginalizados, munida da intuição que lhe dá o poder de enquadrar a realidade sob um ponto de vista. Em 1985, consegue o Leão de Ouro de Cannes, com "Sem eira nem beira", filme que lança a discussão em França sobre os sem-abrigo e os deserdados do sistema, os que não são convidados para o banquete consumista que faz mexer as sociedades ocidentais (tema a que volta em "Os respigadores e a respigadora", em 2000). Em 1971, assina o feminista "Manifesto das 343", um apelo para a legalização do aborto. Cinco anos mais tarde, regista a história do movimento de emancipação feminina, nos anos 60 e 70.

Um olhar empenhado e inquieto, em movimento permanente e em constante batalha com a dúvida, que nem a perda (que a iria marcar até ao seu último filme) do seu eterno amor, o realizador Jacques Demy, faz abrandar. Um ano depois chega "Jacquot de Nantes", a história da infância de Demy.

"As praias de Agnès" vence o César de Melhor Documentário em 2009 e é Varda a imiscuir-se no seu cinema, feito de humor, memória e arte, de pessoas e objetos, de corpos e almas que se cruzam sobre o tempo.

António Preto, que escreveu em 2016 o discurso laudatório da atribuição do doutoramento "honoris causa" a Agnès Varda pela Universidade Lusófona do Porto, sublinhou ontem que com a morte da realizadora "morreu uma forma de fazer cinema e um entendimento do cinema de que ela foi pioneira". Multipremiada, recebeu o Oscar honorário em 2017.

Filmou até ao fim: "Olhares lugares", concluído em 2017, foi nomeado para um Oscar de Documentário. E, em Berlim, há semanas, mostrou "Varda par Agnès". Foi um adeus apropriado: sem melancolia e com a alegria delicodoce e contemplativa que Varda fez suas.

Varda passou várias vezes por Portugal

"Portugal é um país do cinema para mim", disse a realizadora em 2016, numa das várias passagens pelo nosso país.

Na altura, recordou a visita na década de 1950, enquanto fotógrafa. Atravessou a fronteira olhando para "uma paisagem desértica" que a fez sentir-se numa superfície lunar.

É dela uma fotografia icónica de 1956, de uma mulher vestida de preto a caminhar descalça numa rua na Póvoa de Varzim, junto a uma parede com um cartaz rasgado de Sophia Loren.