Agustina: "A minha arte foi atirar ao vento e ao coração das criaturas o que a elas pertencia"

Qualquer pretensão de sofisticação cultural ou comportamental que possa atravessar a alma feminina hoje, em pleno século XXI, é impiedosamente triturada aos pés do arranha-céus futurista que Agustina é desde o início do século XX.

E não é assim porque, em certo sentido, perdemos agora a autora, propiciando hipérboles sentimentais; é assim porque Agustina já estava num futuro ainda por vir em 2006, quando depois de escrever o seu último livro, "A ronda da noite", se refugiou num mistério insondável; e já lá estava, nesse tempo bravo a que ainda não acedemos - porque escrevendo sempre sobre o seu tempo - o dos pobres e da província, dos palacetes e do país -, o fazia com um desassombro, uma coragem e uma ironia invulgares - quando ela própria, rapariga rebelde, antecipou, numa conversa com o pai, o que haveria de ser: a nossa melhor escritora de todos os tempos.

Agustina, leitora fiel dos escritores românticos alemães - "Foram eles que trouxeram a poesia para a rua" -, gostava de escrever, escrever era a única coisa que a impedia, dizia, de habituar-se à ideia de morrer. E gostava de competir, via nessa corrida um incentivo e a medida do seu valor. E não escrevia para entreter o tempo. O tempo entretinha-o com tricot e com flores. Na literatura, gostava de ganhar. Ganhou tudo menos o Nobel, sobre o qual ironizou abundantemente. "O humor é uma forma de coragem", defendia-se. Portugal não voltará a ter outra igual.

Infância no Douro

Maria Agustina Ferreira Teixeira Bessa nasceu ao fim da tarde de um domingo de 15 de outubro de 1922, em Vila Meã, em Amarante. A mãe era espanhola de Zamora; o pai, filho de lavradores de Travanca. "Foi para o Brasil, esteve lá mais de 25 anos. Como acontecia a quase todos os emigrantes do Brasil desse tempo, meu pai voltou, da segunda vez, com 40 anos, para casar na terra. Era essencialmente urbano e muito saudosista. Adorava a mãe. Casou e foi viver para Figueiró", lembrou Agustina numa entrevista ao jornal "Flor do Tâmega", em 1993.

A casa de infância marcaria o início da sua continuada relação com o Douro, "uma presença, uma companhia, uma inspiração" - e com uma escrita que Eduardo Lourenço cedo classificou como "uma literatura nova entre nós".

Três meses antes de completar 23 anos, Agustina casa, vestida de preto, com o então estudante de Direito Alberto de Oliveira Luís, companheiro que resgata através de um anúncio no jornal "O Primeiro de Janeiro" e que se lhe consagra por inteiro, decifrando e organizando afincadamente os manuscritos que ela espalha pela casa do célebre jardim do Gólgota, no Porto. Em Lisboa, onde efervesceu a sua carreira literária, tem um apartamento a que chama "camarim". Vem do casamento com Alberto Luís, que morreu em novembro de 2017 com 94 anos, a sua filha única e a assinatura Bessa-Luís.

Primeiro livro aos 16

Agustina aprende a ler e a escrever sozinha, colocando os ouvidos à espreita do quarto do irmão, a quem Dona Inês dava explicações. Mais tarde, numa entrevista, assegura ler o "Jornal de Notícias" desde os quatro anos. Dois anos depois, ainda relato seu, lê "As mil e uma noites" e, aos dez anos, atira-se à Bíblia. Aos 12 anos, já aluna do colégio de freiras das Doroteias, na Póvoa de Varzim, começa a escrever os primeiros textos e, com 16, termina o primeiro livro.

"Aos 16 anos", explicou, "ou se namora um primo, ou se come demasiado, ou se escreve um romance". Escolheu a terceira hipótese. "Foi uma longa história esse primeiro idílio com as letras. Chovia muito._Num pátio, a água das caleiras batia nas folhas das hidrângeas, que brilhavam como faróis do outro lado da janela. O outro lado da janela e a chuva são para todo o espírito criador uma oportunidade - eu aproveitei-a rigorosamente, escrevi um romance". Chamava-se "Pés de barro" e, contra a sua expectativa, nunca chegaria a ser publicado. Publicaria mais de meia centena ao longo da sua larga vida.

A busca do equilíbrio

No início de 1979, já ela completara 30 anos de carreira literária, o "Jornal de Notícias", percebendo que ninguém assinalara o marco literário iniciado em 1948, aos 25 anos, com "Mundo fechado", promove um ciclo de conferências.

"Trinta anos dedicados à vida literária. Que demonstram?", questiona Agustina num texto que publicaria pouco depois. "Uma competição com a realidade, no seu significado mais amplo. Competição e mais: vontade de transformar o Mundo. Não foi só um tempo passado a exercitar o engenho, e a dar à narrativa uma vida capaz de cada um a amar como real. Não representou só uma minuciosa tarefa de conduzir a natureza interior do pensamento ao exterior em que ele tem de viver e transformar-se. A minha vida de escritora tem sido sobretudo uma busca do equilíbrio entre o que é razoável e o que a tradição nos ensina, o que é indispensável e que está contido na forma que é preciso conhecer e desvendar".

Relação com o poder

Conservadora no sentido de "respeitar a duração das coisas, de todas as coisas", Agustina - a mulher atrevida, impertinente, que diz sempre o que pensa, tem uma relação estreita com o poder, gosta dele e de política. "Qualquer pessoa que saiba ler os meus livros o percebe", disse. Embora, ao mesmo tempo, defendesse que "ninguém, no seu perfeito juízo, lhe ofereceria um cargo"._Mas ofereceu.

Em 1973, candidata-se a deputada; em 1989 empresta o nome à recandidatura a Belém de_Ramalho_Eanes; em 1985, é mandatária nacional da candidatura presidencial de Freitas do Amaral._E já nos anos 90, Pedro Santana Lopes, então secretário de Estado da Cultura, convida-a - e ela aceita, para espanto da maioria - para dirigir o_Teatro_Nacional D._Maria II, em Lisboa e, mais tarde, para integrar o Conselho de Administração da Fundação de_Serralves.

Agustina, que não gosta do mar, que não gosta de "coisas que possam desaparecer de repente", que não gosta de "objetos que não durem para sempre", passou por inúmeros cargos públicos, até à Direção do jornal "O Primeiro de Janeiro".

Quando lhe perguntavam como arranjava tempo para escrever, ria. Ria muito do alto da juventude que inteligentemente ignorara. "Nunca apreciei ser jovem. Estimo a juventude dos outros, é um bom princípio para um drama. Mas eu não sou dramática", afirmou ao "Expresso" em 1982.

Nunca pensou reformar-se. "Não tenho disposição para desistir ou parar. A natureza é que terá de decidir isso e não eu". Mas um dia, apesar disso, citou um autor que, "no dia da morte, ainda escreveu alguns versos"._E achou que isso é que seria "acabar em beleza". Talvez o seu verso pudesse ser repescado de 1988: "A minha arte foi atirar ao vento e ao coração das criaturas o que a elas pertencia". v