Agustina não desaparecerá. Há muito que era imortal. E ela sabia-o

Afastada da vida pública há mais de dez após um AVC, escritora Agustina Bessa-Luís morreu esta segunda-feira, 3 de junho, na sua casa do Porto. Tinha 96 anos. O país curva-se perante o seu génio

É o mesmo que a dúvida, mas é mais, é hesitação, irresolução, é não querer acreditar permanentemente - foi isso, esse sentimento substantivo de perplexidade, que se investiu contra todos os que recebiam a notícia: Agustina morreu e ninguém queria crer. Mas a confirmação chegou na última hora da manhã desta segunda-feira, dia 3: a escritora Agustina Bessa-Luís morreu ontem aos 96 anos na sua casa do Porto, revelou a família sem precisar a causa da morte.

Superação é a palavra com que respirava há muito: afastada da vida pública desde 2006, a autora continuava a viver e superava há 13 anos um acidente vascular cerebral. As sucessivas sequelas trombóticas, de que nunca nada soubemos, foram ontem fatais.

"O presidente da República curva-se perante o seu génio e expressa aos seus familiares as mais sentidas condolências", dizia um comunicado da Presidência a que Marcelo Rebelo de Sousa acrescentou: "Há personalidades que nenhumas palavras podem descrever no que foram e no que significaram para todos nós: Agustina Bessa-Luís é uma dessas personalidades". E com Marcelo, todo o país se vergou (ler págs. 12 e 13).

Funeral: do Porto para a Régua

A cerimónia fúnebre da escritora decorre na Sé Catedral do Porto - o corpo estará em câmara-ardente - onde serão celebradas exéquias solenes presididas pelo bispo do Porto, seguindo depois para o cemitério do Peso da Régua, Vila Real, "onde será sepultado na intimidade da família", referiu o Círculo Literário Agustina Bessa-Luís, a associação criada em 2012 e que "tem por objeto específico ser um lugar de encontro de leitores e admiradores da obra de Agustina".

O Governo decretou para hoje um dia de luto nacional consagrado à autora de "A sibila", o seu terceiro livro entre mais de 50 e que a inscreveu na eternidade logo em 1954. A Câmara do Porto deliberou dois dias de luto municipal; o autarca Rui Moreira propôs um voto de pesar que será hoje votado em reunião de Câmara.

Na morte começa outra coisa

"Mais do que perplexo, quando recebi a notícia, fiquei agarrado, e não saberei dizer quanto tempo estive assim, à introspeção", confessou ao JN Eduardo Paz Barroso, presidente do Coliseu do Porto, professor catedrático de Ciências da Comunicação e autor de inúmeros ensaios sobre a escritora, mormente "O livro de Agustina, ou o romance de si". Fanático das suas "frases curtas, assertivas, definitivas e premonitórias", Paz Barroso estende uma lista de livros obrigatórios: ""Fanny Owen" e "Vale Abraão", livros de muito fácil leitura ao contrário do que se pensará, "Santo António", esse livrinho obscuro e maravilhoso, ou "Ternos guerreiros", um livro confessional e que foi a minha iniciação à sua obra, um livro estratosférico", diz a aconselhar. Mas aquele de que mais gosta, e que será o primeiro que vai agarrar quando regressar a casa, é "O livro de Agustina", a única autobiografia existente da autora. "É isso a autobiografia, ela transforma-se em personagem, é o romance de si", diz Paz Barroso a convocar a imortalidade: "Agustina disse que a morte é o começo de mais alguma coisa, de outra coisa. Mas dela, mais que a eternidade, importa falar do fulgor da intemporalidade, porque ela é universal, inesgotável, sempre moderna, contemporânea, como um museu que nunca conseguiremos esgotar".

Inesgotável, inclassificável

Nunca se acaba absolutamente de ler Agustina, distende Pedro Mexia, talvez o crítico literário que melhor lhe conhece a obra - a sua biblioteca possui 90% dos livros que lançou. "Agustina é um continente que me ocupa a vida inteira. Quando a li pela primeira vez, fiquei com a impressão que era uma autora que eu ia ler até ao fim da vida - é uma autora com uma obra vasta que exige um mergulho total nessa obra. Não é daqueles autores que quando os lemos está lido, temos sempre de a voltar a ler", disse ao JN.

"Agustina é o maior escritor português que conheci e li", diz Mexia, que é poeta, cronista e assessor cultural da Presidência da República. Vê escassos portugueses capazes de ombrear com ela: "Pessoa, Herberto, talvez Brandão e Nemésio. Não haverá mais", diz. "Parte da sua grandeza e estranheza tem a ver com essa dificuldade: não era como a sua geração nem como a geração que a sucede, sempre fez o que quis, sempre escreveu como quis, é inclassificável". O seu livro favorito dela é "Fanny Owen", "em que ela discorre sobre um episódio pouco edificante de Camilo, uma paixão trágica e ultrarromântica que ele usa como escritor-vampiro. É Agustina, leva-nos onde nunca sabemos que nos vai levar".

Imortalidade começou há muito

"Sinto-me como quando morreu Manoel de Oliveira porque inconscientemente alimentava a esperança de que Agustina, como ele, não iria morrer nunca", confessa Isabel Rio-Novo, autora da biografia "O poço e a estrada", livro lançado este ano e não autorizado pela família de Agustina que não terá gostado de alguns episódios esmiuçados no volume de 500 páginas.

Um dos episódios será este, em que louva o seu progressismo, "a sua faceta mais feminista do que muitas feministas": "Em 1944, aos 22 anos, ela tomou as rédeas do seu destino e publica no jornal "O Primeiro de Janeiro" este anúncio: "Jovem instruída deseja corresponder-se com pessoa inteligente e culta". Recebeu várias respostas, selecionou-as e estabeleceu correspondência. Um desses correspondentes era Alberto Luís, que veio de Coimbra ao Porto para a conhecer. Casaram no ano seguinte", descreve a biógrafa, que a classifica como "um grande e belo mistério que continuará a ser". E decreta: "A sua imortalidade começou há muito, não foi só agora na sua morte, e ela sabia disso, sabia que seria lida através do tempos, o que é verdade porque a sua obra, além de genial, é intemporal".

E sobre isso não há qualquer dúvida, concorda o escritor Mário Cláudio, que a promulga como "a grande figura do século XX da literatura portuguesa". "Vou recordá-la primeiro como leitor apaixonado da sua obra e depois como mestra, alguém que me ensinou o que é a escrita e a vida literária. Depois, vou recordá-la como amiga, com quem partilhei muitos dias da minha vida, com um diálogo ameno e enriquecedor para a minha parte, absolutamente inesquecível", disse ao JN.

"Simbolicamente, Agustina tutelou o Porto com enorme poder e força e projetou-o na linguagem. É fascinante", diz o historiador que melhor conhece a Invicta, Germano Silva, que recebeu a notícia da morte "com frustração e grande desolação". Vizinho da autora em Vila Meã, Agustina prefaciou o primeiro livro de Germano, "Porto, uma cidade a descobrir", e disse dele: "Não sei de ninguém que tenha tanta e tão honesta informação da cidade, escreve coisas que me parecem destinadas", cita de cor o historiador, lembrando que em 2006 Agustina ainda lhe mandou o seu último livro, "A ronda da noite" e escreveu: "Ao Germano, com dedicação até ao infinito". Agora, o autor recorda-a eternamente no seu jardim, "na sombra de um castanheiro, lindo como uma escultura, ela muito bem posta como uma princesa de Rubens mas com aquele olhar de suprema inteligência, infinita e mordaz".

Quando se morre, morre-se mesmo

"Muito combalido" com "a notícia real da morte", o escritor e jornalista José Viale Moutinho, prestes a fazer 74 anos, madeirense há muitas décadas adotado pelo Porto, de quem a escritora dizia ser "um dos últimos românticos do bem-dizer", digladia-se silenciosamente com o adjetivo de dois géneros que todos puxam de forma lapidar: "Imortal, aquele que não morre, inextinguível, perdurável, pessoa cuja memória ficará para sempre". E Agustina - some-se agora a voz do autor de "Já os galos pretos cantam" - "é imortal pela sua obra", mas "quando se morre, morre-se mesmo e Agustina morreu-nos agora", diz. Seu "leitor e amigo", Moutinho postulou no Facebook: "Não estranhem, meus caros, que eu não apareça pelos lugares das exéquias, pois falta-me a força necessária para dizer adeus a alguém cuja genialidade reconheço ímpar e está comprovada pela sua obra notável e memória dos momentos comuns".