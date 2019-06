Agustina regressa  a casa e deixa Porto debaixo de aplausos

José Miguel Gaspar Hoje às 18:26 Facebook

Funeral encheu a Sé do Porto numa cerimónia solene e sem choro. Corpo foi enterrado na Régua, e agora pergunta-se: a escritora deve ir para o Panteão?

O féretro é erguido, percorre a nave central, cruza as torres românicas e a bela rosácea, vai aos ombros de seis homens silentes, sai para o pátio da Sé Catedral do Porto banhado em sol e o povo que a bordeja irrompe num coro contínuo de palmas. Repicam novamente os sinos: o corpo de Agustina Bessa-Luís, a colossal escritora que anteontem morreu aos 96 anos, acaba de deixar o Porto para sempre - 87 anos depois de Agustina aqui se ter fixado pela primeira vez. O seu corpo seguiu para o Douro, sendo sepultado no cemitério de Godim, Régua, em cerimónia privada, no jazigo da família. Antes perguntaram ao presidente da República: Agustina deve ir para o Panteão Nacional?

Ilustres e populares

Foi um cerimonial como Agustina teria gostado - cheio de solenidade, cheia a Sé, com algo de antigo mas virado para o futuro - "o fim é sempre o princípio de algo", dizia Agustina sobre a hipótese da sua morte -, aventado pelo fumo catártico do incenso do turíbulo que balançou três vezes nas mãos de D. Manuel Linda, bispo do Porto que presidiu às serenas exéquias em que não se ouviu um choro.

Marcelo Rebelo de Sousa, a mais alta figura da nação, fato cinza riscado, preta gravata, rosto fechado, sentou-se à frente, junto à família de Agustina, mas só depois de abraçar e apertar muito as mãos de Mónica Baldaque, a única filha da escritora. Sentou-se nos cadeirais do cabido ao lado do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, da ministra da Cultura, Graça Fonseca, do reitor da Universidade do Porto, Sousa Pereira, e de outros ilustres serventes públicos onde pontuavam Artur Santos Silva, presidente da Gulbenkian, o jurista Guilherme d"Oliveira Martins ou Assunção Cristas, presidente do CDS-PP. De manhã, outras eminências passaram pela Sé, mormente o anterior primeiro-ministro Passos Coelho, e Rui Rio, atual líder do PSD, mas também muitos populares, muitas figuras das letras e turistas areados que ontem viram a Sé fechada para visitas.

"Deus acolhe-a nas mãos"

"Obrigado meu Deus que nos deste uma pessoa com tão alta categoria intelectual, religiosa e cristã. Obrigada, Agustina, por esta extraordinária lição de teologia que a tua vida acabou por nos dar", disse o bispo do Porto numa homilia elevada em que notou que "dor partilhada é dor diminuída".

A cerimónia durou uma hora, o seu bisneto Alberto, de 10 anos, neto de Mónica Baldaque, fez a emotiva leitura do apóstolo S. Paulo aos romanos, e no silêncio ornado pelo mélico cântico do Coro da Sé a plateia ecoava o salmo responsorial, pedindo a Deus "livrai-a das trevas, recebei-a no reino da luz e da paz". D. Manuel asseveraria depois que "Deus já acolheu Agustina nas suas mãos calorosas".

Rui Moreira, que foi dos primeiros da tarde a chegar e que recebia os convidados no brando pátio da Sé, dizia: "Agora Agustina fica para sempre entre nós". E: "Lê-la é a melhor homenagem que se lhe pode prestar". E ainda, sublinhando a certeza dos seus méritos e inspiração: "Agustina obrigava-nos todos os dias a vermo-nos ao espelho nas nossas fragilidades e contradições".

Panteão: sim ou não?

Agustina deve ou não ir para o Panteão Nacional?, perguntaram no fim ao presidente da República. Marcelo diz que "a decisão depende da família e dos deputados " (que terão de a propor), que "Agustina já está no panteão do coração dos portugueses". Sabiamente, perguntou: "Como é que Agustina gostaria que fosse?"

Questionado pelo JN, Rui Moreira diz que "a vontade da família impera" e que, como autarca do Porto, estará "sempre ao lado da família, que saberá interpretar a vontade dela". Mas não é contra: "Por mim, tudo bem, Agustina tem todo o mérito, seguramente", acrescentando que "não devemos valorizar muito o local onde fica o corpo; é mais importante o lugar em que fica no nosso coração".

"Não tenho uma visão de cobiça - ela é uma das tílias na nossa Avenida das Tílias (jardins do Palácio de Cristal) e essa é uma homenagem que me orgulha ter feito em vida -, mas Agustina vai ser sempre muito uma pessoa nossa", disse Moreira, relembrando a frase famosa da escritora: "A minha relação com o Porto foi um casamento por conveniência que se transformou num amor à primeira vista". E remata: "Imagino como deve agora estar a rir-se disto, Agustina, a olhar para nós de cima com aquele seu olhar inteligente e tão maroto".v